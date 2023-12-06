    Сейчас

    -12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -12˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -15

    1 м/с, вос

    772мм

    86%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd91.58eur99.13

    Депутаты отказались включить в ЗНОП сад на Неве, часть Удельного парка и сквер в Кузнечном переулке

    3012
    15 комментариев

    Законодательное собрание Петербурга на заседании 6 декабря отказалось включить в перечень зеленых насаждений несколько знаковых для города локаций, за сохранение которых не один год борются горожане. Депутаты не поддержали соответствующие поправки, которые парламент рассматривал в рамках второго чтения законопроекта о зеленых насаждениях, передает корреспондент «Фонтанки».

    Две поправки (фракций «Яблоко» и «Справедливой России — За правду!») касались Удельного парка. Авторы предложили дать «зеленый» статус территории, которая рассекает парк, где планируется протянуть трассу М-7. Как пояснил представитель Смольного Константин Сухенко, вариант прокладки тоннеля под землей вместо наземной транспортной магистрали рассматривается, но поправку не поддержал. Вишневский обратил внимание, что даже в проекте Генплана участок предложено включить в рекреационную зону.

    Не поддержал парламент и предложение дать «зеленый» статус скверу в Кузнечном переулке, который горожане отстаивали от застройки новым зданием музея Достоевского. Эту поправку также подала фракция «Яблоко».

    Также не получит «зеленый» статус и сад на Неве на Смольной набережной (поправки подали «Яблоко» и СР), где планируется построить Орловский тоннель.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Зеленые насажденияПаркиУдельный паркЗаконодательное собрание Петербурга
    ЛАЙК2
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ17
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 15

    Гость06 Дек 2023 в 12:44
    Депутат хуже п.
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    15
    close