Депутаты отказались включить в ЗНОП сад на Неве, часть Удельного парка и сквер в Кузнечном переулке

Законодательное собрание Петербурга на заседании 6 декабря отказалось включить в перечень зеленых насаждений несколько знаковых для города локаций, за сохранение которых не один год борются горожане. Депутаты не поддержали соответствующие поправки, которые парламент рассматривал в рамках второго чтения законопроекта о зеленых насаждениях, передает корреспондент «Фонтанки».



Две поправки (фракций «Яблоко» и «Справедливой России — За правду!») касались Удельного парка. Авторы предложили дать «зеленый» статус территории, которая рассекает парк, где планируется протянуть трассу М-7. Как пояснил представитель Смольного Константин Сухенко, вариант прокладки тоннеля под землей вместо наземной транспортной магистрали рассматривается, но поправку не поддержал. Вишневский обратил внимание, что даже в проекте Генплана участок предложено включить в рекреационную зону.

