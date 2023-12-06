Законопроект о ЗНОП прошел второе чтение. Большинство предложений ЗакС не принял

Ко второму чтению в законопроект о зеленых насаждениях (ЗНОП) депутаты подали более 30 поправок, которые парламент рассмотрел на заседании 6 декабря. Почти все предложения от оппозиции не были поддержаны, передает корреспондент «Фонтанки».

Глава фракции КПРФ Роман Кононенко попросил не уменьшать парк Малиновка на 393 квадратных метра. Он пояснил, что территорию хотят исключить, так как это уже существующий заасфальтированный проезд. Депутат подчеркнул, что горожане так долго боролись против сокращения территории парка, что воспримут даже такое сокращение негативно. Поправка не была принята.



Сразу двумя поправками (Романа Кононенко и фракции «Яблоко») было предложено включить в ЗНОП сквер между Приморским проспектом и домом 116 по улице Савушкина, который получил неформальное название Каменный Нос. Обе не были поддержаны.



Фракция «Справедливой России — За правду!» предложила указать в законе о ЗНОП безымянный сквер вдоль проспекта Маршала Блюхера между Пискаревским проспектом и проспектом Энергетиков. Депутат Михаил Амосов, который представил поправку, пояснил, что фракция предложила включить территорию в ЗНОП, поскольку она заявлена как рекреационная в проекте нового Генплана.



Также не была принята поправка фракции, которая предлагала придать зеленый статус территории около гостиницы «Охтинская», где будет построено жилье для судей Верховного суда. Аналогично депутаты не поддержали и предложение включить в ЗНОП сад на Неве на Смольной набережной, где планируется строить Орловский тоннель.



«Яблочники» предлагали не исключать из ЗНОП сквер площадью чуть более гектара на Дачной улице в Солнечном, который Смольный присмотрел под спортивное назначение. Замглавы фракции Борис Вишневский пояснил, что если речь идет о спортплощадке, то это не требует исключения из ЗНОП.



Также фракция предлагала использовать в качестве рекреации территорию бульвара от дома 29 по Октябрьской набережной до Русановской улицы и не отдавать участок набережной Невы под парковку. Смольный не поддержал предложение из-за того, что в этом месте находится действующий причал. Парламент также не поддержал инициативу, как и другое предложение фракции: включить 2,6 га между берегом Финского залива и домом 137 по Приморскому шоссе. Вишневский пояснил, что это участок рядом с Пьяной гаванью, и борьба за него идет не первый год, а жители самостоятельно благоустроили эту территорию. Все эти предложения не были поддержаны парламентским большинством.

