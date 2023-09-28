Из дела «Невской мануфактуры» на 850 миллионов исчез сговор, а вместе с ним и тюремная перспектива. Пожар остался безнаказанным

Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Гособвинение по делу о пожаре на «Невской мануфактуре», дойдя до последнего слова, вдруг осознало, что подсудимые Макеев и Михневич заранее не сговаривались о том, чтобы оказывать небезопасные услуги. С изменением квалификации кончилось и время.



Как передает корреспондент «Фонтанки», зампредседателя Невского районного суда Наталья Гордеева 28 сентября прекратила уголовное дело в отношении двух директоров «Невской мануфактуры» Максима Макеева и Алексея Михневича. Следствие вменило им оказание небезопасных услуг — помещения сдали в аренду, не позаботившись о достаточной защите от пожаров. Одно из них на четвертом этаже арендовала компания «Риф», она производила лодки из поливинила. 12 апреля 2021 года цех загорелся, пламя быстро распространялось и в итоге охватило весь шестиэтажный исторический корпус. Один человек пострадал, надышавшись дымом, также в огненную ловушку попали три спасателя, один из них погиб.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Дело находится в суде с июля прошлого года и к сентябрю 2023-го дошло до прений сторон. Однако уже после того, как обвинение запросило по 3,5 года колонии обоим, а защита настаивала — оправдать или назначить срок условно, прокурор вдруг захотел возобновить судебное следствие и позвать в суд экспертов.



Приехали сразу трое, но вопрос у прокурора был один и только к одному из них. Гособвинителя интересовало, можно ли в случае «Невской мануфактуры» точно установить, что стало источником возгорания. Эксперт из федеральной противопожарной службы Евгений Чистов ответил, что нет — от здания практически ничего не осталось, экспертизу проводили по протоколам от пожарных и очевидцев. Чистов рассказал суду, что любой пожар «держится» на трех составляющих — горючее вещество, окислитель и источник. С горючим в целом все было понятно — в помещении, где делали лодки, хранились краска, растворители, клей и так далее, загорелось что-то конкретное или смесь этих легко воспламеняющихся паров. Что же до источника, то им могло быть что угодно, хватило бы случайной искры или разряда статического электричества, так что все эти возможные способы перечислены в экспертизе.

Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Каким-то образом из этого ответа гособвинение пришло к выводу, что квалификация по делу чрезмерна — по версии следствия, Макеев и Михневич не просто оказывали небезопасные услуги, а делали это по предварительному сговору. Прокурор отметил, что по документам директорами подсудимые были по очереди и подпись под договором с «Рифом» одна, а значит, Макеев был не в курсе действий Михневича, и наоборот. Суд согласился и квалифицирующий признак про сговор убрал. С ним подсудимым грозило до шести лет, а без — максимум два. Это считается преступлением небольшой тяжести, сроки давности привлечения к ответственности два года, они прошли 12 апреля 2023, на вторую годовщину пожара — то есть как только здание сгорело дотла, Макеев и Михневич оказывать небезопасные услуги перестали.



Макеева также обвиняли в том, что он нарушил требования к содержанию объекта культурного наследия, но и это дело было прекращено из-за истечения сроков давности. Деловой комплекс на Октябрьской набережной, 50, получивший название «Невская мануфактура», состоял из исторической и неисторической части. В основе исторической — признанный памятником архитектуры комплекс построек товарищества шерстяных изделий «Торнтон».

В одном из помещений этой части здания, где располагалось производство надувных лодок компании «РИФ», около полудня 12 апреля 2021 года начался пожар, быстро вырвавшийся за пределы производственного помещения. На место прибыли спасатели. Меньше чем за час ранг пожара подняли до пятого — максимального из существующих уровней.



«Сначала мы увидели дым, потом потянуло гарью. Мы сели, чайку еще попили, потом выключили окончательно свет. Потом уже начали бегать пожарные. Мы все похватали, вышли. Еще смотрели, как начали валиться перекрытия в основном здании, которое вдоль Невы расположено», — рассказывал один из очевидцев.

В пожаре погиб 31-летний спасатель Илья Белецкий. Вместе с коллегами он в поисках людей вошел в помещение, где началось возгорание, и в этот момент произошел мощный выброс огня. Вытащить начальника звена не удалось из-за того, что все помещение было объято бушующим пламенем. Двум другим спасателям Борису Старковскому и Антону Соколову успели помочь товарищи. Мужчины получили тяжелые ожоги и проходили реабилитацию.

Все трое впоследствии были награждены орденом Мужества. Школе № 174 Центрального района, в которой учился Белецкий, присвоили его имя в память о нем.



На полную ликвидацию пожара у петербургских спасателей ушло почти пять дней. Уже на первых порах стало понятно — то, что случилось, могло произойти в любой момент, это было лишь вопросом времени. Собственник задания, компания АО «Невская мануфактура» регулярно получала предписания от пожарного надзора об обнаружении многочисленных нарушений пожарной безопасности и об их ликвидации. С ней вяло судились, ее штрафовали, но ничего не менялось. На второй день пожара правоохранительные органы задержали гендиректора «Невской мануфактуры» Максима Макеева, проработавшего на этом посту два месяца, и его заместителя Алексея Михневича. Задерживали их по подозрению в оказании небезопасных услуг, повлекших по неосторожности смерть человека (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ). Тогда же обоих поместили под арест.



Спустя время меру пресечения обоим смягчили. С октября 2021 года Макеев уже был на свободе, под подпиской о невыезде. Михневич на тот момент был под домашним арестом, но в апреле 2022 года тоже вышел под подписку. Материалы дела добрались до суда только в сентябре 2022 года. При этом судить руководителей компании стали за сговор при оказании небезопасных услуг (п. а, ч. 2 ст. 238 УК РФ). Макееву, как гендиректору, еще вменяли нарушение требований по сохранению памятника архитектуры (ст. 243.1 УК РФ), однако уголовное дело по этой статье было прекращено из-за истекшего срока давности.



Смерть спасателя фигурантам не вменяли. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности забрал себе федеральный аппарат Следкома. Больше об этом деле ничего не известно. Через год после пожара глава СК Александр Бастрыкин требовал у петербургского аппарата доложить о ходе расследования дел Макеева и Михневича, это была реакция на критику работы следователей «в одном из изданий».



Также на скамье подсудимых оказался Игорь Пеховский, глава той самой компании, производившей надувные лодки. Он тоже знал о нарушениях требований пожарной безопасности в помещениях, которые снимал, но это не помешало ему их эксплуатировать, а при производстве продукции использовать горючие эпоксидные смолы и легковоспламеняющиеся жидкости. В итоге даже после проведения расследования называются несколько возможных причин возгорания, настолько там было небезопасно. Суд прекратил уголовное дело в отношении Пеховского также за истечением срока давности. Но это не помешает в рамках гражданского судопроизводства взыскать с него убытки. «Невская мануфактура» заявила требования к предпринимателю на 1,54 млрд рублей, а еще один арендатор, «Протонспб» — на 585 878 рублей.

Если говорить о цифрах, то общий ущерб, нанесенный пожаром имуществу арендаторов комплекса оценивается в 859 млн рублей. Общая сумма ущерба, нанесенного памятнику архитектуры — почти 729,5 млн рублей. Но эти суммы меркнут на фоне проекта воссоздания «Невской мануфактуры» и застройки ее жильем со всей вытекающей социальной и транспортной инфраструктурой.



Акционер АО «Невская мануфактура», совладелец банка «Викинг» Алексей Устаев, сразу после пожара говорил, что готов финансово участвовать в восстановлении объекта культурного и поддержке тех, чьему здоровью нанёс вред огонь. Восстановление объекта раскачивалось долго: сначала обязанность провести соответствующие работу на компанию наложили через суд, подрядчика она нашла быстро (им стало проектно-строительное бюро «Жилстрой», входящее в группу «БФА-Девелопмент»), а вот согласования, мониторинги и обследования сгоревшего аварийного здания шли больше года. Говоря образами, огонь выел его изнутри, оставив лишь шаткие стены. За ходом восстановительных работ можно следить здесь. Осенью 2022 года на площадке начали устанавливать контрфорсы — специальные металлические конструкции, которые позволят удержать стены в вертикальном состоянии и сохранить их в процессе воссоздания.



Примерно тогда же стало известно, что внутри отстроят современное жилье.



Проект реализуют соседи — входящая в «БФА-Девелопмент» компания «Невское наследие» и «Невская мануфактура». Они планируют построить новый жилой квартал, ограниченный Октябрьской набережной, улицей Тельмана, Дальневосточным проспектом и улицей Новоселов. На 55 гектарах возведут 335 тыс. кв. м жилья с детсадами, школой, поликлиникой, спортплощадками и скверами.

