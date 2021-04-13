Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







13 апреля на улице Тельмана не протолкнуться. Это единственная дорога, по которой к «Невской мануфактуре» могут подобраться её обитатели и любопытствующие. От пересечения с Дальневосточным в сторону набережной едут бетономешалки и грузовики — у соседей жизнь не останавливается. Между ними виляют легковушки с сотрудниками компаний, которые вчера были вынуждены покинуть офисы и цеха из-за огня.

Студенты расположенного рядом Российского колледжа народной культуры во время перекура бегают поглазеть на здание, которое горит уже более суток. Мамы водят сюда на прогулку детей, чтобы те вдохновились работой пожарных. Особо увлеченных после этого не заманишь домой калачом, несмотря на стойкий запах гари, от которого першит в горле.



Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Мужчина с веселым лицом и документами в руках по грязи подходит к машине и садится за руль. «У нас все уцелело», — поделился он радостью с корреспондентом «Фонтанки» и уехал. Примерно раз в десять минут кто-нибудь обязательно приезжает проверить, можно ли уже попасть на территорию, пробиться хотя бы к уцелевшим корпусам, чтобы вытащить имущество и оборудование.

Здание оцеплено сотрудниками полиции. У ограждающей ленты стоит руководительница одной из компаний по производству металлоконструкций. «Ну, случилось и случилось, — приговаривает она. — Ущерб пока не считали. Мы здесь вторые сутки, нам надо вывести груз». Отгрузить его должны были еще вчера в 9 утра, но машина опоздала и в итоге застряла на территории «мануфактуры». Это не единственный автомобиль, оказавшийся в западне. Мужчина с пачкой бумаг в руке кричит спасателям:

— Можно «Делимобиль» забрать? — Как ты его заберешь? Там вон, рукава стоят.

— Он вообще не пролезет? — Конечно, нет. «Говорят, оцепление до вечера будет стоять точно. Все зависит от пожарных. Они дают команду, что нужно снимать оцепление. Мы же русские люди, ничего не боимся, понимаем, что опасно, но каждый пытается выполнить свою задачу», — рассуждает женщина.



Поодаль от нее глава КГИОП Сергей Макаров закончил отвечать на вопросы журналистов перед телекамерами. Двое мужчин уходят из толпы неудовлетворенные, их интересовало, почему в соседнем с ними здании хранились химикаты. Организация, название которой они не захотели раскрывать корреспонденту «Фонтанки», располагалась на первом этаже, на углу здания, ближе к дому № 54 по Октябрьской набережной. По словам работников, цех с металлоконструкциями уцелел чудом. По рассказам их коллег, сейчас внутри по колено воды, но это тот случай, когда быть «утопленниками» лучше, чем «погорельцами».

«Сначала мы увидели дым, потом потянуло гарью. Мы сели, чайку еще попили, потом выключили окончательно свет. Потом уже начали бегать пожарные. Мы все похватали, вышли. Еще смотрели, как начали валиться перекрытия в основном здании, которое вдоль Невы расположено», — рассказывает один из мужчин. К ним подходит другой «утопленник». О состоянии своего цеха он тоже знает лишь по слухам. Счастливчики ждут момента, когда можно будет эвакуировать многотонное дорогостоящее оборудование, потому что, очевидно, «здесь с арендаторами покончено».



В это время у сигнальной ленты начались движения. Переживавшей за груз женщине и ее коллегам разрешили вынести из уцелевшего здания часть конструкций. Предприниматели поблагодарили за это главу ГУ МЧС по Петербургу Алексея Аникина. В присутствии корреспондента «Фонтанки» они разговорились о пожаре и погибшем в нем 31-летнем Илье Белецком.

Как рассказал начальник регионального МЧС, молодой человек был газодымозащитником. Он вместе с товарищами вошел в здание, где находилось производство резиновых лодок, чтобы проверить, не остался там кто-то. К тому времени концентрация ацетона, краски, лака и других химикатов нагрелась и поднялась вверх. Произошел мощный выброс огня. Двух пожарных, которые шли за Белецким, успели вытащить их коллеги. Они, как писала «Фонтанка», с сильными ожогами сейчас находятся в больницах. Войти в здание, чтобы спасти начальника звена, было невозможно. «Мы потеряли бы еще больше людей», — объясняет глава управления.

Спасатели боролись с пожаром самого высокого, 5-го, ранга сложности допоздна. Пересменку пришлось провести в два ночи вместо привычных девяти утра, настолько сильно устала команда. При этом, кому-то еще нужно было выезжать на другие городские пожары.



Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Во время беседы Аникина с «погорельцами» прозвучало, что здание снимали 26 арендаторов. Судя по карте и сообщениям самих предпринимателей, кажется, что гораздо больше. Тем не менее, если оборудование и продукцию металлообрабатывающих предприятий смогла уберечь вода, сформировавшийся на «Невской мануфактуре» мебельный кластер огонь не пощадил.

«Утром я пытался посмотреть свои помещения, но у меня абсолютно все сгорело. Мне сказал главный безопасник, что тут смотреть нечего. Здание полностью обрушилось внутри, шансов, что что-то уцелело, нет вообще никаких», — говорит Степан Стариков, владелец компании «Взлет», занимающейся производством и продажей мебели. Он оценивает ущерб от пожара в 6–7 млн рублей.

Генеральный директор и совладелец производства мебели Blwood Денис Болотников рассказал «Фонтанке», что сейчас находится в полной неизвестности, уцелело ли имущество его компании, поскольку попасть на территорию невозможно. Если ситуация развернется по худшему сценарию, он оценивает возможные убытки примерно в 5 млн рублей. Собственник небольшого семейного бизнеса по производству детской мебели ручной работы MeyersHome Станислав Князев, у которого полностью сгорела мастерская, оценил убытки в 700 тысяч—1 млн рублей.



Самым крупным резидентом «Невской мануфактуры» был производитель надувных лодок из ткани ПВХ ООО «Англер». По оценке соседей, компания могла потерять только товара на 50 млн рублей, не говоря уже про оборудование. При этом собственник помещений АО «Невская мануфактура» туманно указал именно на производство лодок, как на источник возгорания. Глава «Англера» Игорь Пеховский, услышав что ему звонит корреспондент «Фонтанки», попрощался и бросил трубку. Сообщения в мессенджере он прочитал, но не ответил на них.

По сведениям опрошенных «Фонтанкой» предпринимателей, арендаторы подумывают о подаче коллективного иска в суд о компенсации ущерба. При этом их коллега, пожелавший остаться анонимным, отмечает, что договор аренды с банком «Викинг» (связан с акционером АО «Невская мануфактура» Алексеем Устаевым) составлен так, что не оставляет шанса получить какую-либо компенсацию. «Они, хитрецы, давали аренду на 100–150 рублей дешевле и многие люди закрыли глаза на эти драконовские условия. Но сейчас, когда все сгорело, я понимаю, что не надо было подписывать этот договор», — сказал «Фонтанке» собеседник.



Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

