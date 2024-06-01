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    Возвращаем ГАИ и как правильно провести выборы губернатора Петербурга. Самая неожиданная реакция «Фонтанки» на ваши комментарии

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    ГИБДД переименовывают обратно в ГАИ — в чем смысл? Россия пригласила движение «Талибан»* на Петербургский международный экономический форум. Партия «Новые люди» предложила сделать соперником Александра Беглова на выборах губернатора Петербурга кавээнщика из Калмыкии Сангаджи Тарбаева.

    Эти новости набрали больше всего комментариев. А ваши реакции на этой неделе обсудили без главного редактора «Фонтанки» Александра Горшкова. С кем оказалась в одной студии ведущая Венера Галеева — смотрите в свежем выпуске «Реакции».

    *Движение «Талибан» признано экстремистским и запрещено на территории РФ

    © Фонтанка.Ру

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