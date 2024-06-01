Возвращаем ГАИ и как правильно провести выборы губернатора Петербурга. Самая неожиданная реакция «Фонтанки» на ваши комментарии

ГИБДД переименовывают обратно в ГАИ — в чем смысл? Россия пригласила движение «Талибан»* на Петербургский международный экономический форум. Партия «Новые люди» предложила сделать соперником Александра Беглова на выборах губернатора Петербурга кавээнщика из Калмыкии Сангаджи Тарбаева.
Эти новости набрали больше всего комментариев. А ваши реакции на этой неделе обсудили без главного редактора «Фонтанки» Александра Горшкова. С кем оказалась в одной студии ведущая Венера Галеева — смотрите в свежем выпуске «Реакции».
*Движение «Талибан» признано экстремистским и запрещено на территории РФ