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Акционер «Невской мануфактуры» готов поддержать пострадавших при пожаре

«Невская мануфактура» поможет пострадавшим при пожаре

Акционер АО «Невская мануфактура» Алексей Устаев готов финансово участвовать в восстановлении объекта культурного и поддержке тех, чьему здоровью нанёс вред сильнейший пожар.

Как рассказал «Фонтанке» представитель компании 13 апреля, Устаев «обратился с письмом к губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову, в котором указывает, что окажет помощь пострадавшим и выполнит указание губернатора по восстановлению объектов культурного наследия».

Речь о пострадавших людях, о помощи арендаторам не уточняется. При тушении пострадали двое сотрудников МЧС, один погиб.

Ранее стало известно, что Илью Белецкого, который погиб во время тушения «Невской мануфактуры», а также его пострадавших коллег представят к наградам.

Пожар в здании «Невской мануфактуры» начался 12 апреля около 12:30. Ранг пожара постепенно подняли до пятого, максимального уровня сложности. Пламя перекинулось на расположенный рядом хостел для рабочих на Тельмана, 8, людей успели эвакуировать. При тушении пострадали трое пожарных, один погиб.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело в Главное следственное управление ведомства. 13 апреля ведомство сообщило о том, что задержаны генеральный директор АО «Невская мануфактура» и его зам. Они проходят подозреваемыми по делу об «оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших по неосторожности смерть человека».

О самом серьёзном за последние 19 лет пожаре в Петербурге читайте в материале «Фонтанки» и в онлайн-трансляции.

Участок на правом берегу Невы был приобретен купцом 1-й гильдии, английским подданным Джеймсом Джорджем (Яковом Ивановичем) Торнтоном, который и построил там суконную и одеяльную фабрику. До пожара в 1861 году фабрика располагалась в двухэтажном деревянном здании, оно сгорело полностью. На его месте отстроили каменное пятиэтажное. В 1866 году вместе с сыновьями Торнтон основал «Товарищество шерстяных изделий «Торнтон»». Товарищество стало одним из крупнейших текстильных предприятий России, а его продукция получила высшую награду на Всемирной выставке в Париже в 1900 году. Значительная часть верхней одежды, которую продавали в Петербурге, производилась из сырья, поставляемого фабрикой.

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Комментарии (2)

michailPotapov
Да все уж. Лендлорды отжали уже у "Лоха" мануфактуру.
Будут человейники строит
а почему пожар ? А потому что объект культурного наследия был.
kоt-obormot
Не хочется Алексею Якубовичу в очередной раз в Финляндии нырится.
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