Акционер «Невской мануфактуры» готов поддержать пострадавших при пожаре

Акционер АО «Невская мануфактура» Алексей Устаев готов финансово участвовать в восстановлении объекта культурного и поддержке тех, чьему здоровью нанёс вред сильнейший пожар.

Как рассказал «Фонтанке» представитель компании 13 апреля, Устаев «обратился с письмом к губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову, в котором указывает, что окажет помощь пострадавшим и выполнит указание губернатора по восстановлению объектов культурного наследия».

Речь о пострадавших людях, о помощи арендаторам не уточняется. При тушении пострадали двое сотрудников МЧС, один погиб.