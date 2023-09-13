Суд прекратил уголовное дело против арендатора «Невской мануфактуры», в помещениях которого начался пожар

Мировой судья судебного участка № 140 прекратил уголовное дело в отношении Игоря Пеховского, генерального директора компании «РИФ», которая арендовала помещения в сгоревшем комплексе «Невская мануфактура» на Октябрьской набережной, 50. Предпринимателя обвиняли в уничтожении по неосторожности чужого имущества более чем на 859 млн рублей.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 13 сентября, Пеховский арендовал в «Невской мануфактуре» 15 нежилых помещений. В них он организовал производство надувных лодок из поливинилхлорида с использованием горючих эпоксидных смол и легковоспламеняющихся жидкостей, зная, что помещения не отвечают требованиям пожарной безопасности.
В результате 12 апреля 2021 года в одном из помещений на 4-м этаже произошел пожар, который постепенно охватил все здание и уничтожил имущество на общую сумму 859 млн рублей.
Адвокат Пеховского попросил судью прекратить уголовное преследование в связи с истекшим сроком давности. Его подзащитный просьбу поддержал. Сторона обвинения и представители потерпевших (собственника здания, АО «Невская мануфактура», и еще одного арендатора помещений, ООО «Протонспб») возражать не стали.
При этом во время разбирательства «Невская мануфактура» заявила гражданский иск к предпринимателю на 1,54 млрд рублей, а «Протонспб» — на 585 878 рублей. В рамках этого дела их требования оставили без рассмотрения, но они могут быть предъявлены и рассмотрены отдельно в порядке гражданского судопроизводства.