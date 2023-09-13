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    Суд прекратил уголовное дело против арендатора «Невской мануфактуры», в помещениях которого начался пожар

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    Мировой судья судебного участка № 140 прекратил уголовное дело в отношении Игоря Пеховского, генерального директора компании «РИФ», которая арендовала помещения в сгоревшем комплексе «Невская мануфактура» на Октябрьской набережной, 50. Предпринимателя обвиняли в уничтожении по неосторожности чужого имущества более чем на 859 млн рублей.

    Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 13 сентября, Пеховский арендовал в «Невской мануфактуре» 15 нежилых помещений. В них он организовал производство надувных лодок из поливинилхлорида с использованием горючих эпоксидных смол и легковоспламеняющихся жидкостей, зная, что помещения не отвечают требованиям пожарной безопасности.

    В результате 12 апреля 2021 года в одном из помещений на 4-м этаже произошел пожар, который постепенно охватил все здание и уничтожил имущество на общую сумму 859 млн рублей.

    Адвокат Пеховского попросил судью прекратить уголовное преследование в связи с истекшим сроком давности. Его подзащитный просьбу поддержал. Сторона обвинения и представители потерпевших (собственника здания, АО «Невская мануфактура», и еще одного арендатора помещений, ООО «Протонспб») возражать не стали.

    При этом во время разбирательства «Невская мануфактура» заявила гражданский иск к предпринимателю на 1,54 млрд рублей, а «Протонспб» — на 585 878 рублей. В рамках этого дела их требования оставили без рассмотрения, но они могут быть предъявлены и рассмотрены отдельно в порядке гражданского судопроизводства.

    Пожар в признанном объектом культурного наследия здании «Невской мануфактуры» начался около 12 часов 12 апреля 2021 года. Его тушили несколько дней. В первый день в огне погиб спасатель Илья Белецкий. Еще двое его коллег серьезно пострадали. Все трое были награждены орденами Мужества.

    Сразу после происшествия были арестованы генеральный директор АО «Невская мануфактура» Максим Макеев, проработавший на этом посту два месяца, и его заместитель Алексей Михневич. Их обвиняют в сговоре при оказании небезопасных услуг (п. а, ч. 2 ст. 238 УК РФ). Дело рассматривает Невский районный суд. Обвинение в ходе прений попросило признать их обоих виновными и назначить по 3,5 года в исправительной колонии общего режима.

    Смерть пожарного директорам не вменяют — уголовное дело о причинении смерти по неосторожности было возбуждено сразу после гибели Белецкого, его забрал себе федеральный аппарат Следственного комитета.

    Тем временем само здание «Невской мануфактуры», от которого остались только стены, восстанавливают, чтобы приспособить под жилье. Оно станет частью нового квартала на 335 тыс. кв. м жилья со школой, четырьмя детсадами, поликлиникой, скверами и спортивными площадками.

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