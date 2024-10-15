Две станции метро в Петербурге попытались спасти от сноса

Две станции метро в Петербурге попытались включить в список выявленных объектов культурного наследия. Так их хотели спасти от неизбежного.



Станции «Электросила» и «Парк Победы» числятся в актуальном на 10 октября перечне объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия. По сути, это означает, что некто обратился с заявлением об их включении в реестр выявленных ОКН, на отработку этого заявления у КГИОП 90 дней. Если решение положительное, то объект вносится в реестр и заказывается историко-культурная экспертиза на предмет окончательного внесения или невнесения его в список памятников.



Как подтвердили «Фонтанке» в КГИОП, по двум вестибюлям станций метро заявление поступило от одного физического лица. Заседание комиссии состоялось на прошлой неделе. В выявлении отказано по обоим адресам, соответствующие распоряжения еще не изданы.



От чего кто-то мог спасать станции метро — не секрет, точно так же пытались отсрочить снос «Фрунзенской», от которой сейчас уже мало что осталось. Как и «Фрунзенскую», построенные с ней по одному типовому проекту в 1961 году «Электросилу» и «Парк Победы» ждет радикальная реконструкция, а по сути полная перестройка.