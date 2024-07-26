«Фрунзенская» тает на глазах. Посмотрите, как станция выглядит сейчас

Строители продолжают демонтаж станции метро «Фрунзенская», которую отказались признавать объектом культурного наследия. Здание, по заключению экспертной комиссии не имеющее градостроительной и исторической ценности, тает на глазах. «Фонтанка» показывает, как выглядит станция сейчас.



На фотографиях можно заметить, что «Фрунзенская» почти полностью потеряла былой вид. Кровля здания исчезает буквально на глазах. Неделей ранее, 17 июля, «Фонтанка» делилась кадрами, где видны следы демонтажа. Сейчас же верхушка «Фрунзенской» осталась без облицовки, название станции уже не прочитать. Вокруг вестибюля расположились горы песка и другого строительного материала. На объекте работает кран, а близлежащая к станции территория огорожена строительным забором.