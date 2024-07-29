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    Не закапывают, а раскапывают. В Смольном подсчитали ущерб от скрытых работ на Суздальском озере

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    Комитет по природопользованию высчитал сумму ущерба для ландшафта от несогласованных работ на Нижнем Большом Суздальском озере. Площадь зеркала воды там выросла.

    Как рассказали «Фонтанке» в комитете 29 июля, изменение ландшафта оценили с помощью съемок с беспилотника, ее проводила компания с картографической лицензией. Согласно результатам, площадь суши сократилась — а воды, соответственно, выросла — на 517,5 квадратных метров.

    В формулу расчета ущерба заложен не только прямой вред плодородному слою, но и повышающий коэффициент, так как участок находится в зоне охраняемого природного ландшафта объектов культурного наследия. Всего получается порядка 13 млн рублей, этот расчет комитет уже направил в прокуратуру, которая его и привлекла к обследованию территории.

    Кроме того, в комитете подсчитали ориентировочную стоимость восстановления первозданного ландшафта. Только организацию работ там оценили в 2 млн рублей без учета материалов.

    «Фонтанка» рассказывала о том, что берег Нижнего Большого Суздальского озера огородили забором, за которым угадываются земляные работы. Среди местных жителей, которые теперь не могут попасть к излюбленному месту отдыха, бытовала в том числе версия о намыве. Сама территория находится в аренде у компании «Идеал», работы с городом не согласованы. Представители компании утверждали в разговоре с «Фонтанкой», что их цель — облагородить участок. Подробнее об этом — читайте здесь.

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