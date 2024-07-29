Не закапывают, а раскапывают. В Смольном подсчитали ущерб от скрытых работ на Суздальском озере

Комитет по природопользованию высчитал сумму ущерба для ландшафта от несогласованных работ на Нижнем Большом Суздальском озере. Площадь зеркала воды там выросла.



Как рассказали «Фонтанке» в комитете 29 июля, изменение ландшафта оценили с помощью съемок с беспилотника, ее проводила компания с картографической лицензией. Согласно результатам, площадь суши сократилась — а воды, соответственно, выросла — на 517,5 квадратных метров.



В формулу расчета ущерба заложен не только прямой вред плодородному слою, но и повышающий коэффициент, так как участок находится в зоне охраняемого природного ландшафта объектов культурного наследия. Всего получается порядка 13 млн рублей, этот расчет комитет уже направил в прокуратуру, которая его и привлекла к обследованию территории.



Кроме того, в комитете подсчитали ориентировочную стоимость восстановления первозданного ландшафта. Только организацию работ там оценили в 2 млн рублей без учета материалов.



«Фонтанка» рассказывала о том, что берег Нижнего Большого Суздальского озера огородили забором, за которым угадываются земляные работы. Среди местных жителей, которые теперь не могут попасть к излюбленному месту отдыха, бытовала в том числе версия о намыве. Сама территория находится в аренде у компании «Идеал», работы с городом не согласованы. Представители компании утверждали в разговоре с «Фонтанкой», что их цель — облагородить участок. Подробнее об этом — читайте здесь.

