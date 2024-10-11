Фарфоровский пост решено передвинуть ради ВСМ

Источник: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»







Комплекс зданий Фарфоровского поста, который встал на пути высокоскоростной железнодорожной магистрали Петербург — Москва (ВСМ), было решено передвинуть.



Совет по сохранению культурного наследия 11 октября в Петербурге рассмотрел вопрос о судьбе комплекса зданий Фарфоровского поста и обсудил две соревнующиеся государственные историко-культурные экспертизы.



Первая экспертиза предлагала дать зданиям статус объекта культурного наследия регионального значения, а предметом охраны (то есть тем, что нельзя изменять) сделать «объемно-пространственное и планировочное решение территории, исторические объемно-пространственное и объемно-планировочное решения зданий-памятников, их конструктивную систему и архитектурное решение фасадов». В общем, такое решение исключает возможность перемещения зданий.



Вторая экспертиза предлагала придать Фарфоровскому посту статус достопримечательного места. В итоге именно с этим предложением как с компромиссом между ВСМ и сохранением зданий согласился совет.



«Совет согласился с тем, что интеграция зданий Фарфоровского поста в проект путем их незначительного перемещения видится оптимальным решением, позволяющим как сохранить уникальность данного места, так и реализовать проект ВСЖМ-1», — сообщили в пресс-службе комитета по охране памятников.



Как объяснили в КГИОП, проектным решением предусмотрено строительство шести главных железнодорожных путей: по паре для поездов дальнего следования, для пригородных поездов и непосредственно для ВСМ.



Чтобы это сделать, надо передвинуть пять зданий — на 10 метров в юго-восточном направлении здания по адресам: Фарфоровский пост, дома № 40, 44, 48, 54, и на 20 метров в юго-западном направлении — расположенное на другой стороне ж/д путей здание вокзала.





Источник: «Фонтанка.ру»









Комитет приводит слова главного инженера ОЖД Виктора Иванова, согласно которым вокзал и дом № 54 свяжут подземным переходом и, таким образом, «сформируют новый пассажирский комплекс остановочного пункта Фарфоровский пост». Остальные дома будут использоваться ОЖД в качестве административно-деловых зданий. Предполагается, что все пять построек отреставрируют.



Как пояснили «Фонтанке» в КГИОП, что можно и что нельзя делать на территории достопримечательного места, определяется режимами, и они достаточно строги. Режим прописывается к экспертизе исходя из особенностей и ценностных характеристик. В случае с Фарфоровским постом выделены две зоны использования территории. В регламентной зоне 1 допускается: «Сохранение исторической застройки, в том числе путем перемещения (без разборки надземной части) в связи с прокладкой новых линейных объектов транспортной инфраструктуры», в регламентной зоне 2 — «регенерация историко-градостроительной и (или) природной среды объекта культурного наследия (восстановление, воссоздание частично или полностью утраченных элементов и (или) характеристик историко-градостроительной и (или) природной среды)».



В комитете подчеркнули: в соответствии с режимами достопримечательного места на его территории невозможен снос исторической застройки и новое строительство.







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На совете по предложению члена Союза архитекторов, историка-искусствоведа Михаила Мильчика было решено создать рабочую группу, в рамках которой обсудить технические вопросы сохранения зданий и технологии их перемещения.

Мнения членов совета



«Я предложил не принимать пока этого решения, связанного с переносом, а создать рабочую группу, которая рассмотрит все возможные варианты, и тогда окончательно принять решение», — рассказал «Фонтанке» Мильчик.

Эксперт привел в пример историю со складами Коккоревых, которые сначала предлагали снести для строительства терминала ВСМ, а в итоге «путем кропотливой работы» было найдено компромиссное решение, и исторические здания, хоть и не без утрат, но встроили в комплекс, при этом сохранив все здания.



Мильчик подчеркнул, что не является экспертом в области строительства железных дорог, и добавил: если вступить в область предположений, можно было бы подумать, возможен ли, например, вариант обустройства железнодорожного тоннеля.



«Передвижка их — это один из вариантов, который предлагают сейчас, но я предложил рассмотреть другие варианты. Не на совете, конечно, а вместе с проектантами обсудить все возможные или невозможные решения, и только тогда принять окончательное решение по этому поводу», — добавил он.







Другой член совета, вице-спикер Заксобрания и глава фракции «Справедливой России — За правду!» Марина Шишкина честно пояснила, что в данном случае для нее является решающим мнение именно Михаила Мильчика, который является авторитетом, поэтому именно на его мнение она и ориентировалась.

“Нужно, конечно, вне всякого сомнения сохранить ауру этого места”, - добавила депутат.

Другой член совета, представляющий парламент, глава фракции «Новые люди» Дмитрий Павлов рассказал «Фонтанке», что считает решение разумным.



«Там мало что изменится. В принципе ансамбль просто расширят, чтобы высокоскоростная магистраль прошла. Мне кажется, что это абсолютно разумный вариант. Это скоростная магистраль, которая соединит Санкт-Петербург с Москвой, но [будет] эффект колоссальный для экономики города, для туризма, для пополнения налогов и для развития транспортной инфраструктуры», — резюмировал парламентарий.

Руководитель «НИиПИ Спецреставрация» Игорь Пасечник прокомментировал: по его личному мнению, город должен развиваться. «Я, безусловно, за сохранение ценных объектов исторической застройки. Это, в принципе, взвешенное, не за одну неделю придуманное решение. Оно достаточно компромиссное для того, чтобы позволить развиваться железным дорогам и сохранить все-таки здания [Фарфоровского поста], которые там существуют», — сказал собеседник. Он подчеркнул, что ратует за то, чтобы рассмотреть варианты максимально щадящей передвижки зданий, чтобы потом не пришлось делать капитальный ремонт по каждому из этих объектов.



Профессор кафедры геотехники Санкт‑Петербургского государственного архитектурно-строительного университета (ГАСУ) Рашид Мангушев рассказал, что в качестве примера переноса здания на заседании совета привели историю с переносом дома на Черной речке.



«Я рассказывал, что технология… имеет ряд проблем. Они связаны с устройством, подведением плиты под существующие здания и самого его переноса. Потому что там по всем ним будет меняться высотная отметка. Одно дело, скажем, по горизонтали переносим, другое дело — мы вынуждены будем через рельсы переносить или еще что-либо», — прокомментировал эксперт.



Кроме того, в случае с Черной речкой переносимое здание в принципе имело один объем. В случае с Фарфоровским постом некоторые здания имеют несколько объемов. «То есть много выступающих углов. А это все элементы, при которых

может потерять жесткость здания», — пояснил собеседник.

Мангушев констатировал: опыт показал, что даже на Черной речке здание довезли уже все в трещинах. Кроме того, эксперт обратил внимание на высокую стоимость такого переноса.

«В качестве альтернативы я предложил сделать разрезку на крупные блоки. И вот этими крупными блоками снова восстановить здание. Как из конструктора, снова соберем на новом месте, на новом фундаменте. Там же надо будет сделать ещё новый фундамент», — пояснил член совета.

Чтобы перенос был бережным, можно предусмотреть защитные пояса. Эксперт пояснил, что такой технологией часто пользуются за рубежом, но он не слышал о случаях, когда она применялась бы в России, но назвал такой вариант возможным.



В отношении Фарфоровского поста в целом собеседник высказался: «Естественно, здания железнодорожных вокзалов представляют исторический интерес, и, конечно, желательно их сохранить».



Мнение — не трогать вообще

Накануне в Градозащитном пресс-центре на Марсовом поле сторонники полного сохранения Фарфоровского поста обосновали свою позицию. В ходе заседания кандидат исторических наук, автор исследований по новейшей истории Санкт-Петербурга Даниил Коцюбинский заметил: «Если здания начать даже не сносить, а просто передвигать, мы потеряем тот объект, который есть».



Эксперт отметил, что Петербург, его историческая среда, в отличие от Москвы, чудом сохранилась. «Я хочу задать вопрос: а во имя чего вообще нужно вот что-то делать с этим прекрасным комплексом архитектуры? Во имя строительства

высокоскоростной магистрали? У меня вопрос: а что, до Москвы нам не добраться, у нас проблемы с попаданием из Петербурга в Москву, как в эпоху Радищева, что ли, надо ехать две недели через какие-то жуткие поселения?» — прокомментировал Коцюбинский.

Член совета общества защиты памятников "Старый Петербург" и заказчик экспертизы, которая предполагает сохранение Фарфоровского поста в его первоначальном виде, Людмила Семыкина, констатировала, что здания “предваряют въезд в Петербург и являются как бы визитной карточкой города”.