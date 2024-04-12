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    Полиция изучит обстоятельства сноса корпуса завода «Композит». Собственнику грозит штраф до 5 млн рублей

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    Комитет по охране памятников обратился в УМВД России по Московскому району из-за работ по сносу здания по адресу: набережная Обводного канала, 74, литера С. Об этом «Фонтанке» 12 апреля сообщили в пресс-службе комитета.

    «В УМВД России по Московскому району г. Санкт-Петербурга КГИОП направил заявление о признаках правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена частью 1 статьи 7.13 КоАП РФ, пресечении противоправного деяния и принятии решения в порядке, предусмотренном главой 28 КоАП РФ», — рассказали в комитете.

    Административная статья касается нарушения требований законодательства об охране памятников, а также нарушения режима использования земель в границах территорий памятников либо несоблюдения ограничений, установленных в границах зон охраны объектов культурного наследия. Для юридических лиц нарушение этой статьи грозит штрафом от 200 тыс. до 5 млн рублей.

    Владельцем здания является АО «Завод Композит». В комитете добавили, что 29 февраля в КГИОП поступило заявление о включении здания в реестр памятников. 7 марта чиновники уведомили об этом владельца.

    «В связи с поступлением в КГИОП информации о демонтаже здания, 12.04.2024 собственнику объявлено предостережение о недопущении нарушения обязательных требований до момента определения КГИОП историко-культурной ценности здания в установленном законом порядке», — подчеркнули в ведомстве.

    Ранее «Фонтанка» писала, что за сохранение комплекса зданий борются сотрудники расположенного рядом «Планетария № 1».

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