Коронавирус в Петербурге, стране и мире. Онлайн
В Петербурге разработана концепция цифровых пропусков, Москва открыла ультрасовременную больницу, мировые цены на нефть рушатся под гнетом пандемии — следим за главными событиями 21 апреля.
Россия занимает первую строчку по суточному приросту на данный момент. Некоторые страны еще не отчитались.
Кладбище маршруток на Витебском проспекте.
Прирост заболеваемости в России с 16 марта не опускается ниже 20 % в сутки.
На поминках в Мордовии более десяти человек заразились коронавирусом от москвича.
Как убивают коронавирус в Петербурге.
Дело о вытравливании инфекции и нарушении запретов на посещение общественных мест поступило 21 апреля в Василеостровский райсуд.
Пресс-секретарь президента Песков: «Ситуация неприятная, но тем не менее не нужно ее ассоциировать с текущей динамикой изменения цен на нефть. Главное здесь, что наше руководство располагает всеми необходимыми резервами для демпфирования негативных последствий...»
Российская нефть URALS Med:
Российский народ:
Коронавирус в абсолютном выражении на полдень 21 апреля:
В российском оперштабе по коронавирусу прямо сейчас что-то происходит. Мало того, что отправка данных в ВОЗ задерживается, так еще и на внутренний «рынок» штаб под видом свежей статистики выкатил вчерашнюю.
Это коммерческое предложение, господин директор?
Утром появилась информация о желании «Газпром Арены» получить 20 миллионов рублей от УЕФА за несостоявшийся Евро-2020.
Это только в переводе с греческого слово «пандемия» означает «весь народ», то есть затронувшее всех. А так-то — чисто бизнес.
Ранее стало известно о развертывании полевого госпиталя в «Ленэкспо» — это тоже площадка «Газпрома».
Есть ощущение, что Россия задерживает суточный доклад Всемирной организации здравоохранения по коронавирусу. Статистика что-то долго не обновляется. Надо будет сверить цифры внутренней отчетности и отображенные ВОЗ.
В Минприроды допустили изъятие денег из нацпроекта «Экология», он оценивается в 4 триллиона.
Помнится, одной из версий увольнения премьера Медведева называлось отвратительное исполнение нацпроектов. Теперь он может рассказывать детям, внукам и поклонникам, как сэкономил стране средства для борьбы с пандемией.
«Гребаные паникеры».
Не удивимся, если это двусловие заменяет белорусскому президенту ночную молитву.
Худшее Россию еще ждет. Самое трудное — болеть дома, когда весь двор гоняет в казаки-разбойники.
Отрицательная динамика коронавируса в мире отчетливо видна на инфографике «Яндекса». Постепенно страны будут снимать ограничения, а кривая России уверенно тянется вверх.
К слову о цифровых пропусках, которые планируется ввести в Петербурге при худшем сценарии. Татарстан, который еще до Москвы невообразимо закрутил гайки жителям вплоть до лимитированного выхода из дома (даже по электронным разрешениям), мало чего добился репрессивной самоизоляцией. За последние сутки зарегистрированы 50 новых случаев (+
Оперштаб Москвы: более 85% новых заболевших младше 65 лет.
За последние сутки в Москве выявили 3083 новых случая коронавируса. Всего в столице к настоящему моменту зафиксировано 29 433 заболевших.
Среди новых заболевших:
В Петербурге крайне высокий (мы не говорим, что это подозрительно) индекс выживаемости — количество выздоровевших относительно всех завершенных историй болезни. Вот так выглядит «топ» регионов:
В Москве менее
В Петербурге этот показатель превышает
Доллар скакнул за 76
Доклад оперштаба Петербурга:
Цена борьбы с коронавирусом:
Вчера департамент здравоохранения Москвы объявил два конкурса почти на 13 миллиардов. Условия закупок предполагают двухлетнее обслуживание современной медтехники, основная ее часть предназначена для пациентов с COVID-19.
Общее число подтвержденных случаев COVID-19 в России превысило 50 000.
Динамика заболеваемости в Москве
Более 3000 случаев пришлись на Москву, третьим по приросту идет Санкт-Петербург.
В Петербурге — 127 новых случаев.
Пришла статистика по стране:
Умер 51 человек за сутки.
Подтверждены 5642 новых случая коронавируса. Почти половина пациентов не имела клинических проявлений.
Выздоровели 427 человек.
После ввода больницы в Новой Москве свою популярность, наверное, будет терять медцентр в Коммунарке с его харизматичным врачом Денисом Проценко (и Путина видел, и коронавирусом переболел). Но пока один столичный медцентр по открытости и визуализации своей работы дает фору многим регионам, в том числе Петербургу. Смотрим, анализируем.
В Коммунарке 568 пациентов, из них 72 процента — с подтвержденным COVID (412). Почти каждый пятый — на кислороде вне реанимации. Количество поступивших в полтора раза меньше выписанных — 63 против 99.
В Москве три пациента выздоровели после переливания плазмы с антителами. Всего за сутки в столице выписаны 219 человек.
Нефть марки Brent, к которой привязана стоимость российской Urals, утром ушла в пике. О происходящем на рынке, в том числе причинах отрицательных цен на нефть, можно почитать здесь.
В Новой Москве открылась больница для зараженных коронавирусом. Ее стоимость составляет десятки миллиардов рублей, максимальная вместимость — 900 человек, власти заманивают зарплатами свыше 400 тысяч в месяц.