Коронавирус в Петербурге, стране и мире. Онлайн

Утром появилась информация о желании «Газпром Арены» получить 20 миллионов рублей от УЕФА за несостоявшийся Евро-2020.

Это только в переводе с греческого слово «пандемия» означает «весь народ», то есть затронувшее всех. А так-то — чисто бизнес.

Ранее стало известно о развертывании полевого госпиталя в «Ленэкспо» — это тоже площадка «Газпрома».