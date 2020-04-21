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Минобороны признало вспышку коронавируса во ВМедА

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21.04.2020 09:09
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Построенная за месяц больница под Москвой приняла первых коронавирусных больных — 20 человек

Суперсовременная инфекционная больница в поселении Вороновском (ТиНАО, Новая Москва) начала работу, отчитывается 21 апреля официальный сайт мэра Москвы со ссылкой на оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице. За сутки в стационар поступили 20 первых пациентов с коронавирусной инфекцией.

Больница рассчитана на 800–900 коек. К каждой можно подвести кислород, если у больного развилась легочная недостаточность, и переоборудовать в реанимационную. Кислородно-газификационная станция установлена на территории комплекса. Системы подачи воздуха в медицинские корпуса абсолютно герметичны, на входе и выходе в каждую палату воздух проходит процедуру обеззараживания. В корпусах предусмотрены отдельные шлюзы для пациентов и персонала. Вокруг больницы создан периметр безопасности: весь транспорт проходит специальную санобработку. Системами обеззараживания оснащены и канализационные стоки, они выводятся на автономные очистные сооружения. Собственная лаборатория способна проводить более 10 тысяч исследований в сутки. Закуплено более 26 тысяч единиц медоборудования и мебели (в том числе 65 аппаратов ИВЛ, и их планируется докупать), защитные костюмы для персонала. «Новая инфекционная больница уникальна и не имеет аналогов в мире», — подчёркивается в сообщении.

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы. Максим Мишин. С сайта&nbsp;<a href="https://www.mos.ru/mayor/themes/4299/6450050/?onsite_molding=2" class="_">mos.ru</a>
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы. Максим Мишин. С сайта mos.ru
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы. Максим Мишин. С сайта&nbsp;<a href="https://www.mos.ru/mayor/themes/4299/6450050/?onsite_molding=2" class="_">mos.ru</a>
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы. Максим Мишин. С сайта mos.ru
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы. Максим Мишин. С сайта&nbsp;<a href="https://www.mos.ru/mayor/themes/4299/6450050/?onsite_molding=2" class="_">mos.ru</a>
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы. Максим Мишин. С сайта mos.ru
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы. Максим Мишин. С сайта&nbsp;<a href="https://www.mos.ru/mayor/themes/4299/6450050/?onsite_molding=2" class="_">mos.ru</a>
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы. Максим Мишин. С сайта mos.ru
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы. Максим Мишин. С сайта&nbsp;<a href="https://www.mos.ru/mayor/themes/4299/6450050/?onsite_molding=2" class="_">mos.ru</a>
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы. Максим Мишин. С сайта mos.ru
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы. Максим Мишин. С сайта&nbsp;<a href="https://www.mos.ru/mayor/themes/4299/6450050/?onsite_molding=2" class="_">mos.ru</a>
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы. Максим Мишин. С сайта mos.ru
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы. Максим Мишин. С сайта&nbsp;<a href="https://www.mos.ru/mayor/themes/4299/6450050/?onsite_molding=2" class="_">mos.ru</a>
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы. Максим Мишин. С сайта mos.ru
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы. Максим Мишин. С сайта&nbsp;<a href="https://www.mos.ru/mayor/themes/4299/6450050/?onsite_molding=2" class="_">mos.ru</a>
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы. Максим Мишин. С сайта mos.ru
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы. Максим Мишин. С сайта&nbsp;<a href="https://www.mos.ru/mayor/themes/4299/6450050/?onsite_molding=2" class="_">mos.ru</a>
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы. Максим Мишин. С сайта mos.ru
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы. Максим Мишин. С сайта&nbsp;<a href="https://www.mos.ru/mayor/themes/4299/6450050/?onsite_molding=2" class="_">mos.ru</a>
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы. Максим Мишин. С сайта mos.ru
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы. Максим Мишин. С сайта&nbsp;<a href="https://www.mos.ru/mayor/themes/4299/6450050/?onsite_molding=2" class="_">mos.ru</a>
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы. Максим Мишин. С сайта mos.ru

«В клинике будут работать более тысячи медицинских специалистов, включая врачей, сотрудников среднего и младшего медицинского персонала, — говорит Сергей Переходов, главный врач городской клинической больницы № 68 имени В. П. Демихова, в состав которой вошла больница. — На сегодняшний день к работе приступили более 500 сотрудников, и мы продолжаем набор специалистов».

О том, как ведётся набор специалистов, «Фонтанка» рассказывала: их переманивают из других городов, в том числе из Петербурга, сверхзарплатами, наращивая таким образом кадровый дефицит в регионах.

Медикам создают комфортные условия для жизни: одно- и двухместные номера в специально построенном общежитии на 1300 человек, рядом спортивная площадка. Больница находится далеко от центра города, и персоналу не придётся тратить время на дорогу.

Медцентр построили за месяц, он открылся 17 апреля. Это около 50 одноэтажных строений и 14 секций общежитий в два-три этажа, их общая площадь составляет около 80 тысяч квадратных метров на участке приблизительно 40 гектаров. После окончания пандемии он продолжит работать на постоянной основе: здесь будут лечить все виды инфекций.

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы. Денис Гришкин. С сайта&nbsp;<a href="https://www.mos.ru/mayor/themes/4299/6450050/?onsite_molding=2" class="_">mos.ru</a>
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы. Денис Гришкин. С сайта mos.ru

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Комментарии (3)

super0
Так то Москва. А нам раскладушки в Ленэкспо.
zlopopik
Освойщики бюджета привыкли решать все вопросы через строительство. Как говорится, был бы повод.
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