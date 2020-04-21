Больница рассчитана на 800–900 коек. К каждой можно подвести кислород, если у больного развилась легочная недостаточность, и переоборудовать в реанимационную. Кислородно-газификационная станция установлена на территории комплекса. Системы подачи воздуха в медицинские корпуса абсолютно герметичны, на входе и выходе в каждую палату воздух проходит процедуру обеззараживания. В корпусах предусмотрены отдельные шлюзы для пациентов и персонала. Вокруг больницы создан периметр безопасности: весь транспорт проходит специальную санобработку. Системами обеззараживания оснащены и канализационные стоки, они выводятся на автономные очистные сооружения. Собственная лаборатория способна проводить более 10 тысяч исследований в сутки. Закуплено более 26 тысяч единиц медоборудования и мебели (в том числе 65 аппаратов ИВЛ, и их планируется докупать), защитные костюмы для персонала. «Новая инфекционная больница уникальна и не имеет аналогов в мире», — подчёркивается в сообщении.

Суперсовременная инфекционная больница в поселении Вороновском (ТиНАО, Новая Москва) начала работу, отчитывается 21 апреля официальный сайт мэра Москвы со ссылкой на оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице. За сутки в стационар поступили 20 первых пациентов с коронавирусной инфекцией.

«В клинике будут работать более тысячи медицинских специалистов, включая врачей, сотрудников среднего и младшего медицинского персонала, — говорит Сергей Переходов, главный врач городской клинической больницы № 68 имени В. П. Демихова , в состав которой вошла больница. — На сегодняшний день к работе приступили более 500 сотрудников, и мы продолжаем набор специалистов».

О том, как ведётся набор специалистов, «Фонтанка» рассказывала: их переманивают из других городов, в том числе из Петербурга, сверхзарплатами, наращивая таким образом кадровый дефицит в регионах.

Медикам создают комфортные условия для жизни: одно- и двухместные номера в специально построенном общежитии на 1300 человек, рядом спортивная площадка. Больница находится далеко от центра города, и персоналу не придётся тратить время на дорогу.

Медцентр построили за месяц, он открылся 17 апреля. Это около 50 одноэтажных строений и 14 секций общежитий в два-три этажа, их общая площадь составляет около 80 тысяч квадратных метров на участке приблизительно 40 гектаров. После окончания пандемии он продолжит работать на постоянной основе: здесь будут лечить все виды инфекций.