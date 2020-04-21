В США новым коронавирусом заразились более 800 тысяч человек

В США число зараженных новым коронавирусом превысило 800 тыс. человек, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

По состоянию на 22:50 мск 21 апреля, в США этим вирусом заразились более 810 тыс. человек. За весь период умерли более 43,6 тыс. человек, вылечились более 74,8 тыс. человек.

Всего в мире число зараженных уже превышает 2,5 млн человек, а количество умерших — 175 тыс. человек. При этом выздоровели почти 670 тыс. человек.

Лидером по числу зараженных и жертв остается США. В Испании заражено более 204 тыс. человек, умерли более 21,2 тыс.; в Италии заразились почти 184 тыс. человек, умерли более 24,6 тыс. человек.