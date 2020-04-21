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21.04.2020 22:54
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В США новым коронавирусом заразились более 800 тысяч человек

В США число зараженных новым коронавирусом превысило 800 тыс. человек, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

По состоянию на 22:50 мск 21 апреля, в США этим вирусом заразились более 810 тыс. человек. За весь период умерли более 43,6 тыс. человек, вылечились более 74,8 тыс. человек.

Всего в мире число зараженных уже превышает 2,5 млн человек, а количество умерших — 175 тыс. человек. При этом выздоровели почти 670 тыс. человек.

Лидером по числу зараженных и жертв остается США. В Испании заражено более 204 тыс. человек, умерли более 21,2 тыс.; в Италии заразились почти 184 тыс. человек, умерли более 24,6 тыс. человек.

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Комментарии (3)

Pilat
Великолепный результат.
Трамп может гордиться здравоохранением США.
А многие страны с удивлением для себя отметили - вон оно как, оказывается можно легко поставить их на колени....и ракеты с авианосцами не нужны. Нужна просто хорошая лаборатория.
Колос на глиняных ногах.
Do-Mi-Nor
Просто любопытно, какая статистика в США по внебольничной пневмонии за 2019 год... Вот у нас - статистика, так статистика...
261000471
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