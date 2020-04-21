«Решили, что откладывать нет смысла». Какой бизнес регистрируют в Петербурге во время пандемии

«Фонтанка» поговорила с бизнесменами, которые в апреле вопреки всему регистрировали новые компании. Они торгуют землей, строят дома, привозят в Россию высокотехнологичное оборудование и ставить свою работу на паузу не собираются.

За первые две недели апреля 2020 года, в разгар самых жестких антивирусных ограничений, в Петербурге было зарегистрировано почти 400 новых юрлиц. Это в четыре раза меньше, чем год назад, — дает знать о себе жесточайший кризис в экономике.

«Мы занимаемся продажей сельскохозяйственных земель, учреждение нового юрлица было запланировано давно. Эта компания нужна, чтобы мы могли завершить начатые проекты с участками в Гатчинском районе, — объясняет владелец учрежденного 6 апреля ООО «Северстрой» Андрей Тращенко. — Мы сами удивились, но никаких проблем и задержек с учреждением юрлица в налоговой не было. Сейчас гендиректор открывает счет в банке. С этим тоже никаких сложностей — банковские менеджеры общаются с нами удаленно через Skype».



Появляются в городе и производственные проекты. Так, 14 апреля появилось ООО «Межотраслевое машиностроительное производственное объединение» с уставным капиталом в 1 млн рублей. Его представители рассказали, что речь идет о фабрике по производству оборудования для печати.

«Мы еще прошлым летом запланировали открыть такое предприятие, но тогда планы застопорились — не было подходящего помещения. Оно нашлось только зимой, но потом началось: коронавирус, эпидемия. Однако в итоге мы решили, что откладывать нет смысла», — говорят на предприятии. Проблем с регистрацией не было: хоть налоговая и не принимает документы в бумажном виде, это можно сделать через нотариуса. «В четверг подали заявку, а в понедельник уже появилась запись о нас». Коронавирус все же вносит коррективы в бизнес-проект. Чтобы громко заявить о себе, компания планировала этим летом участвовать в крупной печатной выставке в Дюссельдорфе. Но теперь она отменена, и планы приходится менять.

Строительство и ремонт — одна из наиболее востребованных отраслей в городе. Из 396 юрлиц, зарегистрированных в Петербурге с 1 по 15 апреля, 96 приходятся именно на строительный сектор, еще часть фирм так или иначе на них завязаны.



Игорь Сушко 1 апреля зарегистрировал ООО «Торговый дом «Инерт», будет поставлять сыпучие стройматериалы. Рассказывать о своем проекте подробно не стал, сказал корреспонденту, что очень занят. Но дал понять, что заказы у него уже есть.

Маргарита Макурина получила документы о создании своего ООО «СВК-наладка» 14 апреля. Оно нужно, чтобы её семейный бизнес пошел в новом направлении: «Мы занимаемся промышленной вентиляцией и всем, что с этим связано. Новая фирма будет готовить техническую документацию для проектов крупного заказчика, с которым мы работаем уже давно». Подача документов на регистрацию через нотариуса также сделала бюрократический процесс учреждения нового юрлица несложным, единственной проблемой стало заказать печать — большинство специализированных компаний закрыто.

«В четверг мы получим печать, и я поеду в банк оформлять счет. После этого займемся уже конкретными проектами, что делать — наметки есть», — говорит Маргарита Макурина.

Среди тех, кто открыл новые компании в Петербурге в апреле, есть 30 предпринимателей, которые так или иначе связаны с научными разработками. Среди них, к примеру, Владимир Лозовский, который 6 апреля зарегистрировал ООО «Авантес». У него особый случай — новое предприятие будет заниматься по сути тем же, что и действующая с 1992 года другая фирма предпринимателя, ООО «Локомед»: поставка научных приборов, спектрографов.



«Уже 30 лет мы занимаемся высокоточными приборами. Делаем их на заводе в Голландии. Они востребованы на самых разных предприятиях — от медицины до термоядерных центров, — рассказывает Владимир Лозовский. — Все эти годы мы были зарегистрированы по адресу одного из медицинских бюджетных научных институтов. Однако сейчас нам дали понять, что вести там деятельность становится проблематичным, и, чтобы подстраховаться, я зарегистрировал новое юрлицо, по другому адресу. Сейчас переводим часть процессов на него».

Открываются в эти странные времена и далекие от производства компании. Так, известный петербургский кинопродюсер Наталья Дрозд («Петербург. Только по любви», «Аритмия», «Шторм», «Давай разведемся!») 2 апреля получила сообщение о регистрации её ООО «Форест-фильм».

«До этого я 20 лет проработала в крупной кинокомпании, теперь настало время работать самостоятельно. Конечно, это никак не связано с коронавирусом, а готовилось давно, — рассказала Наталья Дрозд «Фонтанке». — Прямо сейчас я занимаюсь развитием нового проекта — фильм «Каникулы». Готовлю презентацию в Минкульт, ищу партнеров. Режиссером фильма будет дебютант Анна Кузнецова, ученица Бориса Хлебникова. Он же станет креативным продюсером "Каникул"».



Новые проекты запускаются даже в таких отраслях, где сейчас, казалось бы, можно и обождать. Как это ни странно, но в эти дни регистрируются даже новые рестораны и парикмахерские. Хотя те, с кем «Фонтанке» удалось пообщаться, конечно, не выглядят очень уж оптимистично настроенными. «Мы подавали на регистрацию документы еще до того, как все рестораны в городе закрыли. У нас уже есть помещение, но что теперь делать, мы не знаем. Эта ситуация нас поставила в тупик», — рассказал руководитель учрежденного 13 апреля ресторанного ООО, который попросил не упоминать его в статье.

«У нас уже есть один стоматологический центр в пригороде, давно планировали, и сейчас вот решили открыться в городе, на Парнасе», — рассказывает Алексей Сморчков, учредитель и гендиректор появившегося 1 апреля ООО «Клиника стоматологии № 1». Сейчас он занимается ремонтом арендованного помещения. Учреждение отдельного юрлица в стоматологии — непременное условие для получения лицензии, так что без этого было никак. Однако де-юре работа стоматологических клиник сейчас под запретом (за исключением лечения неотложных случаев).

