«Решили, что откладывать нет смысла». Какой бизнес регистрируют в Петербурге во время пандемии
«Фонтанка» поговорила с бизнесменами, которые в апреле вопреки всему регистрировали новые компании. Они торгуют землей, строят дома, привозят в Россию высокотехнологичное оборудование и ставить свою работу на паузу не собираются.
За первые две недели апреля 2020 года, в разгар самых жестких антивирусных ограничений, в Петербурге было зарегистрировано почти 400 новых юрлиц. Это в четыре раза меньше, чем год назад, — дает знать о себе жесточайший кризис в экономике.
«Мы занимаемся продажей сельскохозяйственных земель, учреждение нового юрлица было запланировано давно. Эта компания нужна, чтобы мы могли завершить начатые проекты с участками в Гатчинском районе, — объясняет владелец учрежденного 6 апреля ООО «Северстрой» Андрей Тращенко. — Мы сами удивились, но никаких проблем и задержек с учреждением юрлица в налоговой не было. Сейчас гендиректор открывает счет в банке. С этим тоже никаких сложностей — банковские менеджеры общаются с нами удаленно через Skype».
Появляются в городе и производственные проекты. Так, 14 апреля появилось ООО «Межотраслевое машиностроительное производственное объединение» с уставным капиталом в 1 млн рублей. Его представители рассказали, что речь идет о фабрике по производству оборудования для печати.
«Мы еще прошлым летом запланировали открыть такое предприятие, но тогда планы застопорились — не было подходящего помещения. Оно нашлось только зимой, но потом началось: коронавирус, эпидемия. Однако в итоге мы решили, что откладывать нет смысла», — говорят на предприятии. Проблем с регистрацией не было: хоть налоговая и не принимает документы в бумажном виде, это можно сделать через нотариуса. «В четверг подали заявку, а в понедельник уже появилась запись о нас». Коронавирус все же вносит коррективы в бизнес-проект. Чтобы громко заявить о себе, компания планировала этим летом участвовать в крупной печатной выставке в Дюссельдорфе. Но теперь она отменена, и планы приходится менять.
Строительство и ремонт — одна из наиболее востребованных отраслей в городе. Из 396 юрлиц, зарегистрированных в Петербурге с 1 по 15 апреля, 96 приходятся именно на строительный сектор, еще часть фирм так или иначе на них завязаны.
Игорь Сушко 1 апреля зарегистрировал ООО «Торговый дом «Инерт», будет поставлять сыпучие стройматериалы. Рассказывать о своем проекте подробно не стал, сказал корреспонденту, что очень занят. Но дал понять, что заказы у него уже есть.
Маргарита Макурина получила документы о создании своего ООО «СВК-наладка» 14 апреля. Оно нужно, чтобы её семейный бизнес пошел в новом направлении: «Мы занимаемся промышленной вентиляцией и всем, что с этим связано. Новая фирма будет готовить техническую документацию для проектов крупного заказчика, с которым мы работаем уже давно». Подача документов на регистрацию через нотариуса также сделала бюрократический процесс учреждения нового юрлица несложным, единственной проблемой стало заказать печать — большинство специализированных компаний закрыто.
«В четверг мы получим печать, и я поеду в банк оформлять счет. После этого займемся уже конкретными проектами, что делать — наметки есть», — говорит Маргарита Макурина.
Среди тех, кто открыл новые компании в Петербурге в апреле, есть 30 предпринимателей, которые так или иначе связаны с научными разработками. Среди них, к примеру, Владимир Лозовский, который 6 апреля зарегистрировал ООО «Авантес». У него особый случай — новое предприятие будет заниматься по сути тем же, что и действующая с 1992 года другая фирма предпринимателя, ООО «Локомед»: поставка научных приборов, спектрографов.
«Уже 30 лет мы занимаемся высокоточными приборами. Делаем их на заводе в Голландии. Они востребованы на самых разных предприятиях — от медицины до термоядерных центров, — рассказывает Владимир Лозовский. — Все эти годы мы были зарегистрированы по адресу одного из медицинских бюджетных научных институтов. Однако сейчас нам дали понять, что вести там деятельность становится проблематичным, и, чтобы подстраховаться, я зарегистрировал новое юрлицо, по другому адресу. Сейчас переводим часть процессов на него».
Открываются в эти странные времена и далекие от производства компании. Так, известный петербургский кинопродюсер Наталья Дрозд («Петербург. Только по любви», «Аритмия», «Шторм», «Давай разведемся!») 2 апреля получила сообщение о регистрации её ООО «Форест-фильм».
«До этого я 20 лет проработала в крупной кинокомпании, теперь настало время работать самостоятельно. Конечно, это никак не связано с коронавирусом, а готовилось давно, — рассказала Наталья Дрозд «Фонтанке». — Прямо сейчас я занимаюсь развитием нового проекта — фильм «Каникулы». Готовлю презентацию в Минкульт, ищу партнеров. Режиссером фильма будет дебютант Анна Кузнецова, ученица Бориса Хлебникова. Он же станет креативным продюсером "Каникул"».
Новые проекты запускаются даже в таких отраслях, где сейчас, казалось бы, можно и обождать. Как это ни странно, но в эти дни регистрируются даже новые рестораны и парикмахерские. Хотя те, с кем «Фонтанке» удалось пообщаться, конечно, не выглядят очень уж оптимистично настроенными. «Мы подавали на регистрацию документы еще до того, как все рестораны в городе закрыли. У нас уже есть помещение, но что теперь делать, мы не знаем. Эта ситуация нас поставила в тупик», — рассказал руководитель учрежденного 13 апреля ресторанного ООО, который попросил не упоминать его в статье.
«У нас уже есть один стоматологический центр в пригороде, давно планировали, и сейчас вот решили открыться в городе, на Парнасе», — рассказывает Алексей Сморчков, учредитель и гендиректор появившегося 1 апреля ООО «Клиника стоматологии № 1». Сейчас он занимается ремонтом арендованного помещения. Учреждение отдельного юрлица в стоматологии — непременное условие для получения лицензии, так что без этого было никак. Однако де-юре работа стоматологических клиник сейчас под запретом (за исключением лечения неотложных случаев).
«Сегодня уже звонили поставщики оборудования, но мы пока выжидаем. Собирались уже открыться весной, но теперь, видимо, это будет лето, ближе к осени, — говорит Алексей Сморчков. — Непонятно, что в итоге будет, как дальше жить, когда у людей опять появятся деньги. Прекрасно понимаем, что разные варианты финансовой ситуации в стране могут быть. Пока ждем, что скажет правительство».
Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»