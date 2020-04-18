Работы начаты сегодня. В здании воздвигаются ячейки, наподобие тех, что используются для организации выставок. По словам собеседника издания, сроки для завершения переоборудования ещё не определены, так же как и количество мест для потенциальных больных.

В выставочном комплексе «Ленэкспо» на Васильевском острове в Петербурге начались работы по переоборудованию здания к приёму пациентов с коронавирусом. Об этом «Фонтанке» сообщили источники, близкие к компании «ЭкспоФорум-Интернэшнл» 18 апреля.

Работы ведёт компания «ЭФ-Дизайн», которая является генеральным застройщиком на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум» и выставочного комплекса «Ленэкспо».

В пресс-службе «Экспофорума», увидев фотографии из «Ленэкспо» с рабочими, от комментариев отказались. Прояснить ситуацию не смог и председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец. Телефон профильного вице-губернатора Олега Эргашева ответил гудками.

На этой неделе исчерпала свои возможности и перестала принимать пациентов с коронавирусом больница Боткина. Переполненной оказалась и Покровская больница, где пациентов с пневмонией разместили в коридорах.

Заражённых COVID-19 в Петербурге принимают 9 медицинских учреждений, к ним также присоединятся семь федеральных медицинских центров, которые сменят профиль в ближайшее время.

На 18 апреля в Петербурге зарегистрировано 1646 случаев заболевания коронавирусом, 232 человека выздоровели, восемь умерли.