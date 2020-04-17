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17.04.2020 18:55
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Семь федеральных медицинских учреждений в Петербурге перепрофилируют под больных COVID-19

После скачка статистки заболевания коронавирусом в Петербурге губернатор Александр Беглов провел совещание по перепрофилированию федеральных медицинских учреждений для оказания медицинской помощи пациентам с подтвержденным диагнозом COVID-19. Определен список семи.

Как сообщает пресс-служба администрации Петербурга 17 апреля, это следующие НИИ, клиники и стационары:

  • ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр им. В. А. Алмазова»
  • ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. академика И. П. Павлова»
  • ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н. Н. Петрова»
  • ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации
  • ФГБУЗ «Клиническая больница №122 им. Л. Г. Соколова ФМБА»
  • ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И. И. Мечникова»
  • ФГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт фтизиопульмонологии» Минздрава России.

Ранее на рабочей группе Госсовета РФ по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции говорилось, что федеральные медучреждения в регионах будут готовы помочь с пациентами с Covid-19 лишь в мае.

Основные критерии готовности — наличие оборудованных санпропускников и шлюзов, обеспечение медперсонала средствами индивидуальной защиты, а также оснащение коечного фонда.

Руководители учреждений в Петербурге сообщили Беглову, что готовы к приему пациентов. Градоначальник предложил им в самое ближайшее время представить перечень того, что необходимо для приема пациентов.

«Большая просьба как можно быстрее взяться за работу, подготовить свои учреждения и обозначить день, когда вы сможете начать прием больных», — обратился губернатор к участникам совещания.

Губернатор также потребовал составить график поэтапного заполнения коечных мест.

В Петербурге коронавирусом заболело в 2,5 раза больше, чем сутками ранее. В России зафиксировано рекордное число новых случаев — 4070. Из них 424 в Северной столице. Вчера было всего 154.

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Комментарии (3)

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dragvs
А что с Лен. областью, всякими гетто вроде Кудрово и Мурино? Народ там в легкой панике, Всеволожскую ЦРБ не перепрофилировали, в город из области почти не принимают, а "на местах" коек по пальцам пересчитать.
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