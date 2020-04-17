Семь федеральных медицинских учреждений в Петербурге перепрофилируют под больных COVID-19
После скачка статистки заболевания коронавирусом в Петербурге губернатор Александр Беглов провел совещание по перепрофилированию федеральных медицинских учреждений для оказания медицинской помощи пациентам с подтвержденным диагнозом COVID-19. Определен список семи.
Как сообщает пресс-служба администрации Петербурга 17 апреля, это следующие НИИ, клиники и стационары:
- ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр им. В. А. Алмазова»
- ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. академика И. П. Павлова»
- ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н. Н. Петрова»
- ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации
- ФГБУЗ «Клиническая больница №122 им. Л. Г. Соколова ФМБА»
- ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И. И. Мечникова»
- ФГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт фтизиопульмонологии» Минздрава России.
Ранее на рабочей группе Госсовета РФ по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции говорилось, что федеральные медучреждения в регионах будут готовы помочь с пациентами с Covid-19 лишь в мае.
Основные критерии готовности — наличие оборудованных санпропускников и шлюзов, обеспечение медперсонала средствами индивидуальной защиты, а также оснащение коечного фонда.
Руководители учреждений в Петербурге сообщили Беглову, что готовы к приему пациентов. Градоначальник предложил им в самое ближайшее время представить перечень того, что необходимо для приема пациентов.
«Большая просьба как можно быстрее взяться за работу, подготовить свои учреждения и обозначить день, когда вы сможете начать прием больных», — обратился губернатор к участникам совещания.
Губернатор также потребовал составить график поэтапного заполнения коечных мест.
В Петербурге коронавирусом заболело в 2,5 раза больше, чем сутками ранее. В России зафиксировано рекордное число новых случаев — 4070. Из них 424 в Северной столице. Вчера было всего 154.