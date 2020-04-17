Семь федеральных медицинских учреждений в Петербурге перепрофилируют под больных COVID-19

Как сообщает пресс-служба администрации Петербурга 17 апреля, это следующие НИИ, клиники и стационары:

После скачка статистки заболевания коронавирусом в Петербурге губернатор Александр Беглов провел совещание по перепрофилированию федеральных медицинских учреждений для оказания медицинской помощи пациентам с подтвержденным диагнозом COVID-19. Определен список семи.

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н. Н. Петрова»



ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации



ФГБУЗ «Клиническая больница №122 им. Л. Г. Соколова ФМБА»



ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И. И. Мечникова»



ФГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт фтизиопульмонологии» Минздрава России.



Ранее на рабочей группе Госсовета РФ по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции говорилось, что федеральные медучреждения в регионах будут готовы помочь с пациентами с Covid-19 лишь в мае.



Основные критерии готовности — наличие оборудованных санпропускников и шлюзов, обеспечение медперсонала средствами индивидуальной защиты, а также оснащение коечного фонда.



Руководители учреждений в Петербурге сообщили Беглову, что готовы к приему пациентов. Градоначальник предложил им в самое ближайшее время представить перечень того, что необходимо для приема пациентов.

