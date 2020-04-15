Покровская больница на Большом проспекте Васильевского острова была перепрофилирована под лечение пациентов с пневмонией. Приём начали 2 апреля. На следующий день медики записали коллективное видеообращение, заявив, что опасаются заражения: у них не хватает средств защиты, препаратов, в палаты не проведен кислород.



В комитете по здравоохранению успокоили: записавшие видеообращение больных с пневмонией ещё не видели. Кроме того, такие пациенты — не инфекционные, «противочумной» костюм для работы с ними не нужен. Ещё через несколько дней в больнице выявили шесть случаев коронавируса. Заболел в том числе автор обращения.



15 апреля юрист «Правозащиты Открытки» Анастасия Буракова сообщила, что обратилась с жалобой в Генеральную прокуратуру РФ и в петербургское ведомство. Она просит проверить заражение коронавирусом врачей Покровской больницы и привлечь к ответственности тех, кто не обеспечил их защитой.



«Фонтанка» продолжает онлайн следить за событиями, связанными с коронавирусом, в мире и Петербурге.

