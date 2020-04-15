Покровская больница в Петербурге переполнена. Пациенты с пневмонией ютятся в коридорах
Ориентированная на прием больных пневмонией Покровская больница закрывается для новых пациентов. Больше чем в половине отделений объявлен карантин, оставшиеся не справляются с нагрузкой.
Как следует из имеющегося в распоряжении «Фонтанки» видео, к утру 15 апреля все 77 коек 2-го отделения кардиологии Покровской больницы заполнены, больше десяти пациентов с диагнозом «пневмония» размещены в коридорах. Возможности реанимации для этих людей недоступны — отделение изолировано после подтвержденного случая коронавирусной инфекции.
«Фонтанка.ру»
Главный врач Покровской больницы Марина Бахолдина отказалась говорить с «Фонтанкой», заявив, что нет времени даже выслушать вопрос. В комздраве Петербурга подтвердили алармические настроения в медучреждении: «За последние дни в Покровской больнице были закрыты на карантин еще несколько отделений. В результате оставшиеся отделения вынужденно работают с перегрузом. Сегодня ввоз пациентов в Покровскую больницу закрыт. В ближайшее время будет осуществлен перевод пациентов, которые лежат в коридорах, в другие медицинские учреждения. В частности, проводится заключительная дезинфекция в больнице Святого Георгия и в Александровской больнице. Они тоже начнут прием пациентов с коронавирусной инфекцией».
В пресс-службе комитета по здравоохранению также уточнили, что к 15 апреля большая часть отделений, в том числе реанимация, закрыта на карантин. В оставшихся отделениях де-юре лежат пациенты, чьи результаты тестов на коронавирус пока не готовы. Отметим, что в московской больнице в Коммунарке перестали делить по стационарам пациентов с пневмонией и подтвержденным COVID-19. 13 апреля Минздрав рекомендовал «любой случай ОРВИ вне зависимости от эпидемиологического анамнеза рассматривать как подозрительный на COVID-19».
Покровская больница на Большом проспекте Васильевского острова была перепрофилирована под лечение пациентов с пневмонией. Приём начали 2 апреля. На следующий день медики записали коллективное видеообращение, заявив, что опасаются заражения: у них не хватает средств защиты, препаратов, в палаты не проведен кислород.
В комитете по здравоохранению успокоили: записавшие видеообращение больных с пневмонией ещё не видели. Кроме того, такие пациенты — не инфекционные, «противочумной» костюм для работы с ними не нужен. Ещё через несколько дней в больнице выявили шесть случаев коронавируса. Заболел в том числе автор обращения.
15 апреля юрист «Правозащиты Открытки» Анастасия Буракова сообщила, что обратилась с жалобой в Генеральную прокуратуру РФ и в петербургское ведомство. Она просит проверить заражение коронавирусом врачей Покровской больницы и привлечь к ответственности тех, кто не обеспечил их защитой.
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