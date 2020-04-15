FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: +3
73.32р80.12р
СРОЧНО

Всё о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

15.04.2020 11:03
0
Печать

Коронавирус в Петербурге, России и мире — события 15 апреля

В России 15 апреля новый рекорд по количеству заболевших — 3388 человек за сутки. А в Петербурге сразу 130 новых случаев заражения. И один новый умерший. О главных новостях вокруг коронавируса читайте онлайн в нашей трансляции.

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Первый день пропускного режима в Москве начался с огромных очередей в подземку. Также скопились пробки на въезде в город. Мэр Собянин уже пообещал перейти к «автоматизированному контролю в метро». Очереди он назвал «критичными в нынешней ситуации».

Статистика по данным на 10:30 15 апреля. Ленинградская область стремительно догоняет лидеров по числу заболевших — Москву, Московскую область и Петербург.

Фото: Скриншот стопкоронавирус.рф

Петербургский оперштаб добавил, что за последние сутки в Петербурге обследовано на коронавирус 3844 человека. На карантине, по данным на 15 апреля, находится 4538 человек. Из них 37 — в обсерваторе, 1093 — на самоизоляции, 3408 — контактные.

В России за сутки зафиксировано 3388 новых случаев коронавируса. Это почти на 500 случаев больше, чем сутками ранее.

В Петербурге на 15 апреля выявили еще 130 заболевших COVID-2019. Один человек скончался, таким образом, в Северной столице погибли уже пять человек с коронавирусом. Всего в городе уже у 929 человек зафиксировали COVID-2019.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний