Коронавирус в Петербурге, России и мире — события 15 апреля

В России за сутки зафиксировано 3388 новых случаев коронавируса. Это почти на 500 случаев больше, чем сутками ранее.



В Петербурге на 15 апреля выявили еще 130 заболевших COVID-2019. Один человек скончался, таким образом, в Северной столице погибли уже пять человек с коронавирусом. Всего в городе уже у 929 человек зафиксировали COVID-2019.

