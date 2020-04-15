Коронавирус в Петербурге, России и мире — события 15 апреля

В России 15 апреля новый рекорд по количеству заболевших — 3388 человек за сутки. А в Петербурге сразу 130 новых случаев заражения. И один новый умерший. О главных новостях вокруг коронавируса читайте онлайн в нашей трансляции.
Статистика по данным на 10:30 15 апреля. Ленинградская область стремительно догоняет лидеров по числу заболевших — Москву, Московскую область и Петербург.
Петербургский оперштаб добавил, что за последние сутки в Петербурге обследовано на коронавирус 3844 человека. На карантине, по данным на 15 апреля, находится 4538 человек. Из них 37 — в обсерваторе, 1093 — на самоизоляции, 3408 — контактные.
В России за сутки зафиксировано 3388 новых случаев коронавируса. Это почти на 500 случаев больше, чем сутками ранее.
В Петербурге на 15 апреля выявили еще 130 заболевших COVID-2019. Один человек скончался, таким образом, в Северной столице погибли уже пять человек с коронавирусом. Всего в городе уже у 929 человек зафиксировали COVID-2019.