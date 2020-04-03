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03.04.2020 14:46
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Врачи взбунтовались в Покровской больнице в Петербурге: нет средств защиты, кислорода и препаратов

Фото: скриншот видео

Врачи Покровской больницы записали коллективное видеообращение и попросили о помощи. После того, как их больницу перепрофилировали на работу с больными с пневмониями, им не хватает средств защиты и препаратов, а в палаты, как они говорят, даже не проведен кислород. Руководство грозит им за жалобы разборками.

«Мы, сотрудники Покровской больницы, обращаемся за помощью в СМИ. Побудило нас к этому то, что со вчерашнего дня наша больница принимает все пневмонии. В том числе и коронавирусные. Средств защиты у нас нет. То, что вы видите на нас, — это не средства защиты от вирусной инфекции», — начинается видеообращение, поступившее в редакцию 3 апреля.

автор видео читатель «Фонтанки»

«Мы не отказываемся от работы. Мы любим наших пациентов и хотим, чтобы было выздоровление у всех. Но работать в таких незащищенных условиях не представляется возможным. От заражения не застрахован никто. И статус медика не защищает — вирус не выбирает. Он не щадит никого: ни медиков, ни молодежь, ни пожилых людей», — заявили врачи.

По их словам, для лечения вирусной пневмонии нужен кислород. Но в палаты Покровской больницы он не проведен. Его нужно или срочно делать или предоставлять кислородные баллоны. Нет и необходимых препаратов. Врачи говорят, что от руководства они уже получили отказ в помощи, а тем, кто будет жаловаться, пообещали разборки.

«Но мы не боимся. Потому что наши жизни, жизни наших близких людей нам тоже дороги. Каждый из нас имеет семью, каждый из нас возвращается после смены домой. И мы хотим вернуться, во-первых, на работу здоровыми, а во-вторых, чтобы были здоровы наши близкие и дорогие нам люди», — заявили врачи.

В комитете по здравоохранению Петербурга пообещали прокомментировать ситуацию позднее.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (65)

Djnyana
И, раз уж с Врачами мы разобрались (иль - нет?) подайте все и.. сёстрам, Вольпомоне!
dimas062
Так чинуши средства в ненавистную америку продали целый самолёт. Надо Беглову распорядиться изыскать и сразу всё вернётся.
pochtisedoy
достаточно глянуть на людей на видео - необходимых средств защиты на них НЕТ! а снято оно в больнице, в которую уже поступают инфицированные!
это значит, что при контакте с инфицированными они сами окажутся инфицированными за несколько дней - как тот главврач в Коммунарке. Ну и что потом? Кто будет лечить? При том, что специалисты уже сейчас в дефиците. Будут срочно набирать на грошовую зарплату при смертельном риске?
Это примерно того же уровня решения, что в 41м году бросать против наступающих немцев ополченцев с палками вместо винтовок
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