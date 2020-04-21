Беглов: За сутки в Петербурге от внебольничной пневмонии скончался 21 человек. В реанимации с этим диагнозом — 176

С 1 марта в Петербурге новым коронавирусом заразились 1973 человека. Диагноз «внебольничная пневмония» получили 4 522, статистику озвучил губернатор Северной столицы.

Как рассказал Александр Беглов на заседании городского правительства 21 апреля, за сутки от внебольничной пневмонии скончался 21 человек (плюс с диагнозом COVID-19 — трое). В реанимации находится 51 пациент с новым коронавирусом (176 — с внебольничной пневмонией), на искусственной вентиляции легких — 27 (74).

В тяжелом состоянии с COVID-19 - 122 человека, с пневмонией - 759.