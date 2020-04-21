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21.04.2020 18:11
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Коронавирус вплотную подобрался к Лукашенко. Заболел партнер президента Белоруссии по хоккейной команде

Белорусский хоккеист Дмитрий Мелешко, играющий в одной команде с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, сдал положительный тест на коронавирус. Об этом во вторник, 21 апреля, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Наталью Эйсмонт.

«Дмитрий заболел спустя примерно неделю после окончания любительского чемпионата Беларуси по хоккею, когда вся команда находилась в отпуске», — сказала пресс-секретарь.

11 апреля Лукашенко сыграл в одной команде с Мелешко. 37-летний хоккеист провел 396 матчей за карьеру в КХЛ.

Ранее сообщалось, что доля заразившихся COVID-2019 в Белоруссии оказалась выше, чем в среднем в мире. Президент страны Александр Лукашенко заявил, что не намерен отказываться от проведения парада Победы 9 мая и юбилейных торжеств.

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Комментарии (1)

efela
Блин, а у нас то президент и премьер в одной команде играют, а если кто из их партнеров вирус подхватит?
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