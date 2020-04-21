FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+7°C/Завтра: +6
76.26р82.62р
Пособие по безработице - опытКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН
21.04.2020 19:05
2
Печать

Пансионат «Заря» начнет принимать больных коронавирусом

Вместе с корпусами Ленэкспо легких больных коронавирусом в Петербурге начнет принимать и пансионат «Заря», прежде использовавшийся как обсерватор. Об этом вице-губернатор Николай Линченко рассказал 21 апреля в эфире канала «Санкт-Петербург».

По словам Линченко, там уже оборудованы санпропускник, 450 коек и будет развернут комплекс для лечения пациентов с COVID-19. А обсерватором станет соседний «Балтиец», в котором создадут условия для приема людей с подозрением на заражение, которые будут там выдерживать карантин.

За сутки в Петербурге от внебольничной пневмонии скончался 21 человек. В реанимации с этим диагнозом — 176. Также скончались трое больных коронавирусом, в том числе 45-летний мужчина.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (2)

Kit.
В результате в пансионате "Заря" обнаружили коронавирус хоть у кого-то?
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний