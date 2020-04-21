Пансионат «Заря» начнет принимать больных коронавирусом

Вместе с корпусами Ленэкспо легких больных коронавирусом в Петербурге начнет принимать и пансионат «Заря», прежде использовавшийся как обсерватор. Об этом вице-губернатор Николай Линченко рассказал 21 апреля в эфире канала «Санкт-Петербург».
По словам Линченко, там уже оборудованы санпропускник, 450 коек и будет развернут комплекс для лечения пациентов с COVID-19. А обсерватором станет соседний «Балтиец», в котором создадут условия для приема людей с подозрением на заражение, которые будут там выдерживать карантин.
За сутки в Петербурге от внебольничной пневмонии скончался 21 человек. В реанимации с этим диагнозом — 176. Также скончались трое больных коронавирусом, в том числе 45-летний мужчина.