Репино превращается в обсерваторный край. Второй пансионат готовят для «подозреваемых» с коронавирусом

Смольный планирует открыть второй обсерватор в Репино. Он появится в пансионате «Балтиец», рядом с уже действующей «Зарей», которую также дополнят четырьмя сотнями коек, сообщили 20 апреля каналу «Санкт-Петербург».



Кроме того, в Петербурге готовится площадка для легких больных с коронавирусом. В Ленэкспо под него отведены павильон 7 и 7А. Они будут готовы работать в режиме резервного госпиталя уже на этой неделе. 544 места уже есть. И будет в 2 раза больше, если возникнет потребность.

Стационары, которые отдают под заражённых, отмечены на карте.