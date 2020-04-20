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20.04.2020 18:53
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Репино превращается в обсерваторный край. Второй пансионат готовят для «подозреваемых» с коронавирусом

Смольный планирует открыть второй обсерватор в Репино. Он появится в пансионате «Балтиец», рядом с уже действующей «Зарей», которую также дополнят четырьмя сотнями коек, сообщили 20 апреля каналу «Санкт-Петербург».

Кроме того, в Петербурге готовится площадка для легких больных с коронавирусом. В Ленэкспо под него отведены павильон 7 и 7А. Они будут готовы работать в режиме резервного госпиталя уже на этой неделе. 544 места уже есть. И будет в 2 раза больше, если возникнет потребность.

Стационары, которые отдают под заражённых, отмечены на карте.

Про коронавирус в Петербурге, стране и мире читайте в нашей онлайн-трансляции.

Обсерватор — это специально отведенное и оборудованное помещение для обсервации. Контактировавшие с больными и лица с подозрением на заболевание наблюдаются медиками в течение одного максимального инкубационного периода с момента последнего возможного заражения, чтобы определить их потребность в стационарной госпитализации.

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Комментарии (1)

260980311
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