Коронавирус в Петербурге, стране и мире — онлайн
Смольный предрек скорый рост заболеваемости, Россия уверенно вошла в мировой топ-10, выход на плато откладывается.
Статистика оперштаба по борьбе с коронавирусом зафиксировала снижение количества заболевших утром 20 апреля. В стране их 4268, тогда как накануне было чуть больше шести тысяч. Исходя из цифр, лучше дела и в Петербурге — у 139 человек коронавирус подтвердился в субботу, у 114 — в воскресенье, 19 апреля.
За сутки умерли 44 человека, в Петербурге официально количество погибших не изменилось, их восемь.
Всего на сегодняшний день в России зарегистрирован 47 121 случай коронавируса, случаи выявлены во всех регионах страны.
Подпевать (как и слушать до конца) не очень хочется, но на вкус и цвет. Практически гимн победы над коронавирусом в Рязани неизвестных автора и исполнителя нашла "Медуза". Согласно тексту композиции, вирус "не разнесется" по "столице ВДВ" потому что квартиры для местных стали "крепостью", "сознательный" народ Рязани знает правила гражданской обороны и всегда умел защищаться.
Очередная вспышка на территории больницы, на этот раз в Екатеринбурге. Диагноз подтвердился у 78 пациентов и врачей. Медик "подцепил" вирус от соседки и пошел на работу. Губернатор Евгений Куйвашев отметил, что у большинства из тех, кому поставлен предварительный диагноз, нет никаких симптомов, однако минимум один пациент в тяжелом состоянии.
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Хочу поделиться с вами информацией, чтобы не было слухов и домыслов. В Екатеринбурге в городской больнице №1 у 78 пациентов и врачей по итогам первого анализа была предварительно подтверждена новая коронавирусная инфекция. Сейчас результаты проходят проверку в ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии Свердловской области. При этом ситуация контролируемая — у большинства людей нет никаких симптомов болезни, они чувствуют себя хорошо. Только один пациент находится сейчас в тяжелом состоянии. Медучреждение закрыто на карантин. Источником распространения коронавируса в больнице, по предварительным данным, стал врач, который в свою очередь заразился от соседки, живущей с ним в одном доме. Сейчас мы думаем над дополнительными мерами защиты, чтобы предотвратить подобные случаи в будущем. Планируется, что медикам, работающим в инфекционных отделениях, будет предложено поселиться на время пандемии в гостиницах и отелях Екатеринбурга, которые будут открыты специально для них. Такое решение позволит нам купировать распространение инфекции и не разносить ее по всему городу. Отдельно хочу отметить, что сейчас все пациенты, у которых был диагностирован коронавирус, обеспечены всем необходимым для лечения. Абсолютное большинство переносит инфекцию в легкой форме.
Без учета заболевших в городской больнице №1, в Свердловской области 149 зараженных.
Вовремя закрылись - в Гонконге ни одного случая заболевания впервые за шесть недель, хотя завез туда инфекцию турист из Уханя еще 22 января.
Карантин в специальной административном районе КНР пока не отменяют, а вот срочный брифинг проводить оказалось не за чем и чиновники решили коронавирусные дела не обсуждать.
За время пандемии там было зафиксировано 1025 случаев заболевания, четверо умерли. Максимальный суточный прирост в пик эпидемии составил 65 случаев.
Коронавирус может отправить на "удаленку" администрацию Выборгского района Ленобласти. У одного из заместителей главы нашли инфекцию. Уверяют, что он давно самоизолировался, но все равно всех проверят.
В регионе 20 апреля зафиксировано 37 новых случаев COVID19. Всего с начала пандемии их 454.
Ни дня без президента. «Коронавирусную» беседу Путина вновь покажут по телевизору, сегодняшние основные докладчики — Голикова и Собянин. По словам пресс-секретаря главы государства, главная цель — «понять оценку специалистов, насколько эффективны принимаемые меры... получить их прогнозы».
Темпы обнадеживают! Из 35 тысяч тех, кто остался за пределами страны в тот момент, когда было прервано авиасообщение, как минимум 92 человека вернутся сегодня в родные края. Их везут из сербской столицы.
В предварительном расписании Минтранса на 20 апреля были запланированы рейсы «Сибири» из Камрани в Новосибирск и «Уральских авиалиний» из Бангкока в Кемерово.
О 35-36 тысячах застрявших пять дней назад сообщал глава российского МИДа Сергей Лавров.
Многоразовые маски на то и многоразовые, чтобы их можно было не единожды надеть. А вот сделать их практически «вечными», судя по всему, пытаются петербуржцы, отправив их в стирку, а потом — сушиться:
В мире 2 млн 405 тыс. 287 подтвержденных случая коронавируса, за сутки прирост чуть больше 75 тысяч случаев. Вирус проник в 182 страны.
От новой коронавирусной инфекции умерли 165 тысяч 273 человека.
За нарушающими карантин и требования городских властей петербуржцами продолжают следить полиция и чиновники. Суды по мотивам их протоколов за время с 1 по 19 апреля зарегистрировали 529 материалов по «коронавирусным» статьям.
Объединенная пресс-служба судов приводит выдержки из объяснений наказанных:
«Правонарушитель Алексей вину полностью признал и пояснил, что о запрете прогулок в парках и садах Санкт-Петербурга знал, табличку с информацией о запрете посещения сада видел, ворота Никольского сада были закрыты, и он с другом Дмитрием и двумя своими собаками (судя по фото, собаки не маленькие) перелез через забор и все-таки пошел гулять по парку.
Дарья также полностью признала вину и рассказала суду, что о запрете прогулок на детских площадках знала, оградительные ленты видела, но ребенку отказать не смогла.
Виктор вину не признал, пояснив, что он не гулял по парку ногами, а ехал на велосипеде».
Кому совсем нечего делать в изоляции — пример из Владивостока. Приморец Дмитрий Якухный пробежал сто километров вокруг своей кровати, заняло это 10 часов. Он рассказал, что сначала собирался бегать из комнату в кухню, но пробный забег и косяки на пути планы изменили.
Якухный бегал не то чтобы от безделья — в эти дни спортсмен должен был принять участие в ультрамарафоне в Сахаре, Marathon Des Sables, но его отменил коронавирус.
Рамзан Кадыров, кажется, единственный, кроме Путина, посетил инфекционную больницу, нарядившись в противочумный костюм. Там ему рассказали, что в Чечне 76 заболевших, двое из них на ИВЛ, четверым нужна кислородная поддержка. Остальные особых проблем со здоровьем не испытывают.
Есть новости и от главы Крымского полуострова. Он попросил никого в республику не приезжать и сам не поверил, что ему пришлось это сказать.