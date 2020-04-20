Коронавирус в Петербурге, стране и мире — онлайн

Статистика оперштаба по борьбе с коронавирусом зафиксировала снижение количества заболевших утром 20 апреля. В стране их 4268, тогда как накануне было чуть больше шести тысяч. Исходя из цифр, лучше дела и в Петербурге — у 139 человек коронавирус подтвердился в субботу, у 114 — в воскресенье, 19 апреля.

За сутки умерли 44 человека, в Петербурге официально количество погибших не изменилось, их восемь.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрирован 47 121 случай коронавируса, случаи выявлены во всех регионах страны.

