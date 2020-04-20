Колокольцев и Беглов согласились: полиция будет ловить злостных нарушителей режима готовности

Смольный и МВД подписали соглашение, по которому полицейские Петербурга начнут привлекать горожан по недавнему дополнению в городской закон об обеспечении режима повышенной готовности. Правда, за этим не последует немедленное исполнение – необходимо утверждение правительства РФ.

По информации «Фонтанки», 20 апреля между губернатором Петербурга Александром Бегловым и министром МВД Владимиром Колокольцевым подписано соглашение, по которому сотрудники петербургского главка обязаны выявлять нарушителей статьи 8.6.1 закона Санкт-Петербурга.



Как известно, 8 апреля этого года Законодательное собрание города внесло изменение «Об административных нарушениях в Санкт-Петербурге» именно этой новой нормой. Статья 8.6.1 – «Нарушение требований нормативно правовых актов правительства Санкт-Петербурга, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории Санкт-Петербурга».

Неисполнение требований о временной приостановке проведения мероприятий с очным присутствием граждан, а также работы объектов розничной торговли, предприятий общественного питания, оказания услуг с посещением гражданами таких объектов, если эти действия или бездействия не содержат уголовно наказуемого деяния и не влекут административной ответственности в соответствии с Кодексом, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей.

Неисполнение же гражданами влечет наложение административного штрафа в размере до четырех тысяч рублей.

