Колокольцев и Беглов согласились: полиция будет ловить злостных нарушителей режима готовности
Смольный и МВД подписали соглашение, по которому полицейские Петербурга начнут привлекать горожан по недавнему дополнению в городской закон об обеспечении режима повышенной готовности. Правда, за этим не последует немедленное исполнение – необходимо утверждение правительства РФ.
По информации «Фонтанки», 20 апреля между губернатором Петербурга Александром Бегловым и министром МВД Владимиром Колокольцевым подписано соглашение, по которому сотрудники петербургского главка обязаны выявлять нарушителей статьи 8.6.1 закона Санкт-Петербурга.
Как известно, 8 апреля этого года Законодательное собрание города внесло изменение «Об административных нарушениях в Санкт-Петербурге» именно этой новой нормой. Статья 8.6.1 – «Нарушение требований нормативно правовых актов правительства Санкт-Петербурга, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории Санкт-Петербурга».
Неисполнение требований о временной приостановке проведения мероприятий с очным присутствием граждан, а также работы объектов розничной торговли, предприятий общественного питания, оказания услуг с посещением гражданами таких объектов, если эти действия или бездействия не содержат уголовно наказуемого деяния и не влекут административной ответственности в соответствии с Кодексом, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей.
Неисполнение же гражданами влечет наложение административного штрафа в размере до четырех тысяч рублей.
При рецидиве - штраф на граждан в размере пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.
По данным «Фонтанки», теперь это соглашение между Владимиром Колокольцевым и Александром Бегловым должно пройти формальную экспертизу в Министерстве юстиции и Министерстве финансов, а затем его утвердят в аппарате правительства и, соответственно, подпишет премьер Мишустин.
Отметим, что мэрия Москвы и МВД подписали аналогичное соглашение еще 9 апреля.
Напомним, что как писала «Фонтанка», ранее, чтобы «оживить» бесполезную статью 20.6.1 КоАП, премьер Михаил Мишустин 12 апреля уже подписал распоряжение № 975-р, которым расширил перечень уполномоченных лиц до необъятных размеров. В список вошли сотрудники МВД, Росгвардии, МЧС, Росжелдора, Роскосмоса, Росатома, чиновники регионального и муниципального уровня. По ней штрафуют за «невыполнение правил поведения при режиме повышенной готовности».