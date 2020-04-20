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20.04.2020 12:50
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Колокольцев и Беглов согласились: полиция будет ловить злостных нарушителей режима готовности

Смольный и МВД подписали соглашение, по которому полицейские Петербурга начнут привлекать горожан по недавнему дополнению в городской закон об обеспечении режима повышенной готовности. Правда, за этим не последует немедленное исполнение – необходимо утверждение правительства РФ.

По информации «Фонтанки», 20 апреля между губернатором Петербурга Александром Бегловым и министром МВД Владимиром Колокольцевым подписано соглашение, по которому сотрудники петербургского главка обязаны выявлять нарушителей статьи 8.6.1 закона Санкт-Петербурга.

Как известно, 8 апреля этого года Законодательное собрание города внесло изменение «Об административных нарушениях в Санкт-Петербурге» именно этой новой нормой. Статья 8.6.1 – «Нарушение требований нормативно правовых актов правительства Санкт-Петербурга, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории Санкт-Петербурга».

Неисполнение требований о временной приостановке проведения мероприятий с очным присутствием граждан, а также работы объектов розничной торговли, предприятий общественного питания, оказания услуг с посещением гражданами таких объектов, если эти действия или бездействия не содержат уголовно наказуемого деяния и не влекут административной ответственности в соответствии с Кодексом, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей.

Неисполнение же гражданами влечет наложение административного штрафа в размере до четырех тысяч рублей.

При рецидиве - штраф на граждан в размере пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

По данным «Фонтанки», теперь это соглашение между Владимиром Колокольцевым и Александром Бегловым должно пройти формальную экспертизу в Министерстве юстиции и Министерстве финансов, а затем его утвердят в аппарате правительства и, соответственно, подпишет премьер Мишустин.

Отметим, что мэрия Москвы и МВД подписали аналогичное соглашение еще 9 апреля.

Напомним, что как писала «Фонтанка», ранее, чтобы «оживить» бесполезную статью 20.6.1 КоАП, премьер Михаил Мишустин 12 апреля уже подписал распоряжение № 975-р, которым расширил перечень уполномоченных лиц до необъятных размеров. В список вошли сотрудники МВД, Росгвардии, МЧС, Росжелдора, Роскосмоса, Росатома, чиновники регионального и муниципального уровня. По ней штрафуют за «невыполнение правил поведения при режиме повышенной готовности».

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Комментарии (4)

Dimitry Antonov
"Смольный и МВД подписали соглашение..."
Это что-то новенькое. Только не могу понять, из какой сферы?
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DrDick
А собирать у себя дома пьяные компании - это нарушение режима, или нет?
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