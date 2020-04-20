Для визуализации распространения коронавируса в Петербурге «Фонтанка» составила гид по стационарам, включенным в план борьбы с эпидемией. В список вошли более двадцати больниц и медицинских центров.

Правительство Петербурга к 20 апреля существенно скорректировало первоначальный план по перепрофилированию учреждений для лечения пациентов с COVID-19. При наихудшем сценарии предполагалось предоставить под инфекцию максимум 12 больниц.

В настоящее время пациентов с подтвержденным диагнозом, пневмонией, ОРВИ и гриппом уже принимают двенадцать стационаров. На карте «Фонтанки» они отмечены красным цветом. Это больница Боткина, детская больница № 5, госпиталь для ветеранов войн (3 площадки), больница № 2, больница Святого Георгия, Покровская больница, Введенская больница, больницы № 20 и 40, родильный дом № 16.



Некоторые стационары работают на пределе, свидетельствуют очевидцы и врачи скорой помощи. Машины с новыми пациентами простаивают часами в ожидании своей очереди.

«Запаса времени у городских медучреждений нет» — так губернатор Петербурга объяснил существенное расширение списка больниц для COVID-19. К уже работающим добавятся 7 федеральных медцентров и минимум 6 городских — Александровская, Мариинская больницы, гериатрический центр, детская больница Святой Ольги, больницы № 15 и 38. На карте стационары, в которых идет подготовка по перепрофилированию, отмечены желтым. Они либо целиком будут отданы под коронавирус, либо выделят отдельно стоящие здания.

Федеральные медцентры присоединятся к городским в мае. Основные критерии готовности принимать пациентов с новой инфекцией — наличие оборудованных санпропускников и шлюзов, обеспечение медперсонала средствами индивидуальной защиты, оснащение коечного фонда.

Остальные больницы (в список не вошли специализированные детские, психиатрические, туберкулезные, наркологические) работают в режиме инфекционных стационаров. На самом деле это означает только оказание экстренной помощи с повышенными мерами безопасности — в приемном покое пациентов «допрашивают» о поездках за границу, контакте с вернувшимися и проверяют наличие симптомов. На карте эти стационары отмечены серым цветом.

