Смольный подтвердил переоборудование «Ленэкспо» во временный госпиталь

Как сообщает 20 апреля пресс-служба губернатора Петербурга, Александр Беглов поручил профильным комитетам в одном из павильонов на площади 11 тысяч квадратных метров развернуть до 1000 койко-мест. Они предназначены для больных с легкой формой коронавирусной инфекции, у которых нет возможности лечиться дома. «Этот вариант размещения будет востребован у людей, которые проживают с пожилыми родственниками, маленькими детьми, в коммунальных квартирах или квартирах, где нет возможности выделить для больного отдельное помещение, — говорится в сообщении. — Здесь будут созданы все условия, необходимые для инфекционного стационара».

В частности, на площади 280 метров будет оборудован санпропускник — в нём будут разделяться «грязные» и «чистые» потоки. С помощью модульных перегородок для больных делают отдельные боксы на 1–2 человека. Временный госпиталь будет оснащен всем необходимым диагностическим оборудованием, в том числе кислородными концентраторами и компьютерными томографами.

Ранее «Фонтанка» сообщала о начале работ по переоборудованию; ведет их компания «ЭФ-Дизайн», которая является генеральным застройщиком на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум» и выставочного комплекса «Ленэкспо». 19 апреля комитет по здравоохранению издал распоряжение, согласно которому пациенты, у которых коронавирус проходит в лёгкой форме, смогут проходить лечение дома.