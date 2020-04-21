В Смольном рассказали о троих умерших пациентах с коронавирусом. Среди них был 45-летний мужчина
Комитет здравоохранения Петербурга рассказал 21 апреля о троих новых умерших пациентах с поставленным коронавирусом.
В больницу Боткина из федерального медицинского учреждения перевели 45-летнего мужчину, куда он был госпитализирован из-за хронической сердечно-сосудистой патологии. Причиной смерти стала двусторонняя вирусная пневмония с субтотальным поражением легких. Положительный анализ на коронавиурс получен посмертно.
Ещё двое скончавшихся пациентов, 87-летний мужчина и 84-летняя женщина, страдали многочисленными хроническими заболеваниями. Причиной смерти обоих стала двусторонняя вирусная пневмония. COVID-19 у пациентов подтвердили при жизни.
Все три смерти зафиксированы 13 апреля. Всего в Петербурге с начала пандемии скончались 11 пациентов с коронавирусом, заразились 1973 человека, вылечились 280.