В Смольном рассказали о троих умерших пациентах с коронавирусом. Среди них был 45-летний мужчина

Комитет здравоохранения Петербурга рассказал 21 апреля о троих новых умерших пациентах с поставленным коронавирусом.

В больницу Боткина из федерального медицинского учреждения перевели 45-летнего мужчину, куда он был госпитализирован из-за хронической сердечно-сосудистой патологии. Причиной смерти стала двусторонняя вирусная пневмония с субтотальным поражением легких. Положительный анализ на коронавиурс получен посмертно.

Ещё двое скончавшихся пациентов, 87-летний мужчина и 84-летняя женщина, страдали многочисленными хроническими заболеваниями. Причиной смерти обоих стала двусторонняя вирусная пневмония. COVID-19 у пациентов подтвердили при жизни.