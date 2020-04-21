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21.04.2020 18:45
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В Смольном рассказали о троих умерших пациентах с коронавирусом. Среди них был 45-летний мужчина

Комитет здравоохранения Петербурга рассказал 21 апреля о троих новых умерших пациентах с поставленным коронавирусом.

В больницу Боткина из федерального медицинского учреждения перевели 45-летнего мужчину, куда он был госпитализирован из-за хронической сердечно-сосудистой патологии. Причиной смерти стала двусторонняя вирусная пневмония с субтотальным поражением легких. Положительный анализ на коронавиурс получен посмертно.

Ещё двое скончавшихся пациентов, 87-летний мужчина и 84-летняя женщина, страдали многочисленными хроническими заболеваниями. Причиной смерти обоих стала двусторонняя вирусная пневмония. COVID-19 у пациентов подтвердили при жизни.

Все три смерти зафиксированы 13 апреля. Всего в Петербурге с начала пандемии скончались 11 пациентов с коронавирусом, заразились 1973 человека, вылечились 280.

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Комментарии (5)

dragvs
А чего как обычно не написали якобы они были хромыми калеками?
260786601
Кто из них был членом Единой России?!
Kit.
"рассказал 21 апреля о троих новых умерших пациентах с поставленным коронавирусом."

"Все три смерти зафиксированы 13 апреля."
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