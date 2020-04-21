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В Петербурге коронавирус унес еще три жизни

Пособие по безработице - опытКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН
21.04.2020 10:52
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Оперштаб: В Петербурге коронавирус унёс ещё три жизни

Три летальных исхода в результате заражения коронавирусом зафиксированы в Петербурге. Об этом 21 апреля сообщает оперативный штаб. Таким образом, количество смертей от COVID-19 в Северной столице выросло до 11.

«Оперативные данные по состоянию на 21 апреля 10:35: Санкт-Петербург — 11 человек умерло», — сообщает оперштаб.

Официально за время пандемии в стране из жизни ушли 456 инфицированных пациентов.

За сутки в Петербурге было выявлено еще 127 заболевших COVID-2019.

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Комментарии (8)

sektor7
Печально.
А2020
Сколько всего человек умерло за сутки? Из них три с коронавирусом?
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