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20.04.2020 20:09
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Минобороны: В Петербурге инфицированы 55 российских курсантов Военно-медицинской академии

Министерство обороны подтвердило вспышку коронавирусной инфекции в Военно-медицинской академии в Петербурге. Положительные тесты исчисляются десятками.

С официальным заявлением оборонное ведомство выступило вечером 20 апреля. На сайте информации нет, ретранслятором традиционно выбраны государственные СМИ. «В ходе проведения углубленного медицинского обследования и тестирования в Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова у курсантов факультета подготовки врачей для иностранных армий выявлено наличие возбудителя новой коронавирусной инфекции», - цитирует Минобороны ТАСС.

Количество зараженных иностранцев Минобороны не называет. Ранее со ссылкой на курсантов говорилось о 60 военнослужащих, которых в Петербурге готовят для зарубежных армий.

Среди граждан Российской Федерации, обучающихся на других факультетах, выявлены еще 55 человек с положительными пробами на коронавирусную инфекцию нового типа. Минобороны делает акцент на том, что состояние всех заболевших «нормальное, симптоматических проявлений не наблюдается, курсанты изолированы».

В сообщении также говорится, что все контактировавшие с зараженными «слушатели находятся под наблюдением медиков и размещены на дополнительно развернутых фондах на карантине».

Отдельно Минобороны опровергает информацию о том, что инфицированные принимали участие «в тренировках в составе парадных расчетов в Санкт-Петербурге и в подмосковном Алабине».

В материале «Фонтанки» приводятся слова близких курсантов, а также одного из военнослужащих, которые утверждают, что вспышка коронавируса произошла 16 апреля – в день, когда официально был перенесен парад Победы. Первыми заболели иностранные студенты, а на следующий день инфекцию обнаружили у переведенных на казарменное положение участников парада. Курсантов, чей тест был отрицательным, не выпускают из общежития, дополнительные карантинные фонды развернуты на базе местного спортзала. С 13 по 18 апреля курсанты питались в общей столовой, и лишь последние два дня пищу им поставляют прямо в комнаты общежития на Академика Лебедева.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

22ilves
Т.е. и нахимовцам корона неизвестно как прилетела, а совсем не на репетиции парада, и курсанты не на репетиции заразились. Все чудесатее и чудесатее. Одно хорошо - ребята молодые и здоровые. Справятся. Но вот эпидемия в России и всякие ограничения точно надолго зависнут с такими парадами и прочими противокоронными мерами. А мне в Питер надо....(((
kоt-idiot
оленевод явно проигрывает Сердюкову. Тот просто воровал. А этот еще попутно очковтирательством занимается.
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