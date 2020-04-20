Минобороны: В Петербурге инфицированы 55 российских курсантов Военно-медицинской академии

С официальным заявлением оборонное ведомство выступило вечером 20 апреля. На сайте информации нет, ретранслятором традиционно выбраны государственные СМИ. «В ходе проведения углубленного медицинского обследования и тестирования в Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова у курсантов факультета подготовки врачей для иностранных армий выявлено наличие возбудителя новой коронавирусной инфекции», - цитирует Минобороны ТАСС.

Количество зараженных иностранцев Минобороны не называет. Ранее со ссылкой на курсантов говорилось о 60 военнослужащих, которых в Петербурге готовят для зарубежных армий.



Среди граждан Российской Федерации, обучающихся на других факультетах, выявлены еще 55 человек с положительными пробами на коронавирусную инфекцию нового типа. Минобороны делает акцент на том, что состояние всех заболевших «нормальное, симптоматических проявлений не наблюдается, курсанты изолированы».



В сообщении также говорится, что все контактировавшие с зараженными «слушатели находятся под наблюдением медиков и размещены на дополнительно развернутых фондах на карантине».



Отдельно Минобороны опровергает информацию о том, что инфицированные принимали участие «в тренировках в составе парадных расчетов в Санкт-Петербурге и в подмосковном Алабине».



В материале «Фонтанки» приводятся слова близких курсантов, а также одного из военнослужащих, которые утверждают, что вспышка коронавируса произошла 16 апреля – в день, когда официально был перенесен парад Победы. Первыми заболели иностранные студенты, а на следующий день инфекцию обнаружили у переведенных на казарменное положение участников парада. Курсантов, чей тест был отрицательным, не выпускают из общежития, дополнительные карантинные фонды развернуты на базе местного спортзала. С 13 по 18 апреля курсанты питались в общей столовой, и лишь последние два дня пищу им поставляют прямо в комнаты общежития на Академика Лебедева.

