По меньшей мере один подполковник медицинской службы и десятки курсантов ВМедА имеют подтвержденный диагноз COVID-19. Это неофициальная информация, но другой нет, равно как нет понимания, когда Минобороны сформулирует «свою позицию».

Типичная для Минобороны скрытность в условиях пандемии COVID-19 становится причиной паники в рядах личного состава Военно-медицинской академии. Командование вуза контролирует телефонные разговоры, поэтому тревога выливается в СМИ через близкое окружение курсантов. Сами военнослужащие заперты в казармах. «Фонтанке» удалось поговорить с одним из них. «Держат в очаге заражения, в скученном коллективе, кормят — как в тюрьме, — делится впечатлениями будущий военный врач. И добавляет: — Я не хочу никому насолить, я хочу, чтобы руководство одумалось».



Письма о ситуации в петербургской Военно-медицинской академии им. Кирова поступают в редакцию «Фонтанки» с середины прошлой недели. Преимущественно пишут девушки курсантов. По десятку сообщений от возлюбленных можно составить хронологию распространения коронавируса в вузе. Началом можно считать подготовку парада ко Дню Победы, когда распоряжением замначальника академии Сергея Бунина задействованный в торжестве личный состав 2-го, 3-го и 4-го факультетов был переведен на казарменное положение. Указание — от 9 апреля, срок исполнения — с 13-го числа.

Фото: Читатель «Фонтанки»

Первые тренировки к параду начались сразу, 9 апреля. Ряды курсантов попали в объектив фотографа «Фонтанки», но пресс-секретарь ВМедА Лада Кравцова неожиданно опровергла очевидное. Маневры она объяснила походом на обед, и винтовка Мосина за плечом каждого курсанта её, кажется, не смутила.

На следующий день, согласно сообщению читателя «Фонтанки», сводная тренировка прошла на военном аэродроме в Левашово. «Автобусы, забитые курсантами и офицерами, отправляются в 08:30 с ул. Академика Лебедева, напротив общежитий Военно-медицинской академии. Никаких противоэпидемических мер не принимается, все профанация», — поделился он.



16 апреля президент Владимир Путин объявил о переносе парада, подчеркнув: «...риски в связи с коронавирусом не дают мне права проводить подготовку к празднованию 9 Мая». В тот же день на иностранном факультете была зафиксирована вспышка COVID-19. Заболели сразу 60 человек, говорит девушка военнослужащего Елена (здесь и далее имена будут изменены. — Прим. ред.).

16 же апреля на сайте Военно-медицинской академии появилось видео, озаглавленное «Организация работы сортировочной площадки Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова для приема инфекционных больных». Подполковник медицинской службы Павел Кураев рассказывает на нем о появившейся на территории вуза палатке, разделяющей поток пациентов. «Военнослужащие гарнизона, военнослужащие академии с признаками тяжелой пневмонии госпитализируются в клинику инфекционных болезней», — говорит он. О выявленных случаях COVID-19 — ни слова.



ВМедА

Отмена тренировок не сказалась на судьбе курсантов, они остались на казарменном положении. Триста человек живут в общежитии по адресу: ул. Академика Лебедева, 37, лит. А. Первые три случая, пишут читатели, зафиксированы 17 апреля. Заболели, по предварительным данным, пятикурсники. В академии провели тотальное тестирование — методом полимеразной цепной реакции (так называемый мазок на ПЦР). «Было два врача, которые брали анализы, — рассказывает Елена. — Процедура проводилась очень болезненно (брали пробы изо рта и из носа): у многих курсантов потом текла из носа кровь, оставались раны, через которые также могла попасть инфекция при дыхании».



По итогам тестирования часть обследуемых уезжают на Суворовский проспект, в клинику инфекционных болезней. Количество зараженных неизвестно: академия хранит молчание, не посвящая в детали даже самих курсантов. 18 апреля под запрет попала столовая. Если до этого военнослужащие ходили обедать строем, то с субботы еду им приносят в общежитие. В 15-метровой комнате, рассчитанной на 2 человека, живут по трое.

Фото: Читатель «Фонтанки» Фото: Читатель «Фонтанки» Фото: Читатель «Фонтанки»

«Взяли мазки повторно, с каждым разом все больше и больше положительных результатов, — написала 19 апреля Анастасия. — Было принято решение изолировать курсантов и временно поселить в неотапливаемый спортзал, теплую одежду не выдали, а в холодном помещении риски заболеть возрастают в разы. На данный момент курсантам остается ждать своих положительных результатов и надеяться на лучший исход. Жить в таких искусственно созданных военно-полевых условиях вынуждены до тех пор, пока не пройдет 14 дней с последнего положительного результата».

Фото: Читатель «Фонтанки»

Как рассказывают девушки военнослужащих, разговоры курсантов контролируются командованием вуза и органами госбезопасности. За утечку грозят дисциплинарной и уголовной ответственностью. Но не упоминают при этом, что должностные лица сами несут уголовную ответственность за сокрытие истинной картины медико-биологического состояния здоровья населения.



Будущий военный врач рискнул нарушить установленные в академии запреты и вышел на связь с «Фонтанкой». По его словам, COVID-19 подтвержден у начальника одного из факультетов. «Фонтанка» знает его имя, но не раскрывает из соображений этики. Дежурный по факультету ответил корреспонденту, что начальник находится на больничном.

«На совещании у начальника академии 17 апреля 2020 года решили не выселять курсантов в квартиры на самоизоляцию, а держать в общежитии, в очаге заражения, в скученном коллективе (что увеличивает вероятность заражения) и кормят при этом как в тюрьме», — пишет курсант Сергей.

По его словам, с прошлой недели в академии прекращены занятия по строевой подготовке и радиационной, биологической и химической защите. Учатся куранты дистанционно, с помощью планшетов. «Огласки хочу не с целью кому-то насолить, а за тем, чтобы руководство одумалось и прекратило подвергать риску заражения личный состав академии», — объясняет Сергей мотивы своего общения с журналистами.

В воскресенье письмо девушки военнослужащего было опубликовано в СМИ. Минобороны не спешит действовать, по аналогии с нахимовцами, и признавать вспышку заболевания во ВМедА. Но, по словам Сергея, эффект от публикаций уже есть — с сегодняшнего дня здоровых курсантов выселяют из общежития по домам.



Подтвердить эту информацию, равно как и узнать об обстановке в Военно-медицинской академии, «Фонтанке» не удалось. С момента первой публикации в СМИ прошли сутки. Если основываться на словах читателей, первые заболевшие выявлены 16 апреля. В понедельник, 20-го числа, официальные представители к общению с прессой оказались не готовы.

— В пресс-службе готовят какой-то ответ. В Минобороны. Если вы обратитесь к ним с официальным запросом, я думаю, они уже могут что-то сказать. Я, к сожалению, не уполномочена, — сказала пресс-представитель ВМедА Лада Кравцова. — Насколько я знаю, что-то там готовится. То, что я вам сейчас скажу или не скажу, это все будет неофициально. Я так понимаю, что у вас сейчас тоже есть определенные запреты на публикацию неофициальной информации, поэтому лучше вам самим подстраховаться и в Министерство обороны с этим вопросом лучше обратиться.

— Какие такие запреты? Военного положения в стране нет, цензуры нет.

— Ну есть определенные ограничения, насколько я знаю. Вплоть до закрытия каких-то ресурсов. Мне это довели.

