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В Петербурге коронавирус унес еще три жизни

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21.04.2020 11:17
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Лукашенко уверен, что мировая экономика восстановится через месяц

Президента Белоруссии до сих пор не оставляет безудержный оптимизм, несмотря на продолжающуюся пандемию. 21 апреля Александр Лукашенко заявил о своей уверенности в том, что в течение месяца мировая экономика вернется к нормальной работе.

Свой прогноз на скорое и быстрое восстановление промышленности и торговых связей как внутри отельных стран, так и в целом по миру белорусский лидер сделал, посещая предприятие «Славянка» в Бобруйске, которое в связи с пандемией начало производство средств индивидуальной защиты.

«Несмотря на смертность 400–600 человек в сутки, Европа начала открываться. В течение месяца, я уверен, мировая экономика, особенно у наших соседей, будет работать. В том числе и в России, — сказал Лукашенко, слова которого приводит агентство БелТА. — Они уже понимают, куда вскочили. Все понимают».

Напомним, Лукашенко уже не раз с момента начала пандемии заявлял о том, что опасность COVID-19 сильно преувеличена. Между тем доля заразившихся коронавирусом в Белоруссии оказалась выше средней по миру, сообщает «Sputnik Беларусь».

Количество выявленных случаев на миллион жителей превысило значение соседних с Белоруссией стран. Согласно данным на портале Worldometers, по этому показателю Белоруссия вдвое опережает общемировой: 618 против 318. При этом число смертей на миллион населения в республике меньше, чем в мире: 5 против 21,9.

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Комментарии (3)

WuhanRockCafe
Навеяло из Довлатова.
В Тбилиси проходила конференция:
«Оптимизм советской литературы».
Среди других выступал поэт Наровчатов. Говорил на тему безграничного оптимизма советской литературы. Затем вышел на трибуну грузинский писатель Кемоклидзе:
«Вопрос предыдущему оратору».
«Слушаю вас» - откликнулся Наровчатов.
«Я хочу спросить насчет Байрона. Он был молодой?»
«Да, - удивился Наровчатов, - Байрон погиб сравнительно молодым человеком. А что? Почему вы об этом спрашиваете?»
«Еще один вопрос насчет Байрона. Он был красивый?»
«Да. Байрон обладал чрезвычайно эффектной внешностью. Это общеизвестно...»
«И еще один вопрос насчет того же Байрона. Он был зажиточный?»
«Ну, разумеется. Он был лорд. У него был замок... Ей-Богу. какие-то странные вопросы...»
«И последний вопрос насчет Байрона. Он был талантливый?»
«Байрон - величайший поэт Англии! Я не понимаю, в чем дело?!»
«Сейчас поймешь. Вот посмотри на Байрона. Он был молодой, красивый, зажиточный и талантливый. И он был пессимист. А ты - стары
260740951
Батька молодец. Не сделал из коронавируса культа.
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