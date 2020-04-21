Лукашенко уверен, что мировая экономика восстановится через месяц

Свой прогноз на скорое и быстрое восстановление промышленности и торговых связей как внутри отельных стран, так и в целом по миру белорусский лидер сделал, посещая предприятие «Славянка» в Бобруйске, которое в связи с пандемией начало производство средств индивидуальной защиты.

Президента Белоруссии до сих пор не оставляет безудержный оптимизм, несмотря на продолжающуюся пандемию. 21 апреля Александр Лукашенко заявил о своей уверенности в том, что в течение месяца мировая экономика вернется к нормальной работе.

«Несмотря на смертность 400–600 человек в сутки, Европа начала открываться. В течение месяца, я уверен, мировая экономика, особенно у наших соседей, будет работать. В том числе и в России, — сказал Лукашенко, слова которого приводит агентство БелТА. — Они уже понимают, куда вскочили. Все понимают».



Напомним, Лукашенко уже не раз с момента начала пандемии заявлял о том, что опасность COVID-19 сильно преувеличена. Между тем доля заразившихся коронавирусом в Белоруссии оказалась выше средней по миру, сообщает «Sputnik Беларусь».

Количество выявленных случаев на миллион жителей превысило значение соседних с Белоруссией стран. Согласно данным на портале Worldometers, по этому показателю Белоруссия вдвое опережает общемировой: 618 против 318. При этом число смертей на миллион населения в республике меньше, чем в мире: 5 против 21,9.

