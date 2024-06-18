На голове пакеты, в руках зонты. Петербург накрыла непогода, дальше — хуже

В Петербурге жара и яркое солнце сменилось прохладой и дождями. Во вторник Северную столицу накрыла непогода. Еще несколько дней назад местные жители загорали везде, где можно было урвать солнечные лучи. Сегодня декорации города изменились. Люди спасались от дождя, надевая на голову пакеты и куртки. Многие оказались предусмотрительны и взяли с собой дождевики и зонты.
Во вторник МЧС выпустило предупреждение об ухудшении погоды. В Петербург в среду, 19 июня, может снова прийти непогода.
«Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу предупреждает: 19 июня в Санкт-Петербурге местами ожидаются ливни», — сообщили в telegram-канале ведомства.
Сегодня вечером осадков быть не должно. Об этом сообщил главный синоптик города Александр Колесов. Температура воздуха достаточно комфортная — 18–20 градусов тепла.