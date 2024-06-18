Госдума в первом чтении приняла запрет продажи энергетиков несовершеннолетним по всей России

Депутаты Госдумы 18 июня в первом чтении приняли законопроект, запрещающий продажу энергетиков покупателям, не достигшим 18 лет. Запрет уже действует в 43 регионах страны, в том числе в Петербурге. Таким образом, он может выйти на федеральный уровень.



Законопроект даст сотруднику магазина право требовать у покупателя паспорт при продаже соответствующего товара. Если инициативу примут, запрет начнет действовать с 1 сентября 2024 года.

«Вред энергетических напитков доказан врачами. Их бесконтрольное потребление повышает риск развития гипертонии, сахарного диабета, сердечно-сосудистых и ряда других заболеваний», — приводит пресс-служба Госдумы слова спикера Вячеслава Володин.