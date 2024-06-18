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    Госдума в первом чтении приняла запрет продажи энергетиков несовершеннолетним по всей России

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    Депутаты Госдумы 18 июня в первом чтении приняли законопроект, запрещающий продажу энергетиков покупателям, не достигшим 18 лет. Запрет уже действует в 43 регионах страны, в том числе в Петербурге. Таким образом, он может выйти на федеральный уровень.

    Законопроект даст сотруднику магазина право требовать у покупателя паспорт при продаже соответствующего товара. Если инициативу примут, запрет начнет действовать с 1 сентября 2024 года.

    «Вред энергетических напитков доказан врачами. Их бесконтрольное потребление повышает риск развития гипертонии, сахарного диабета, сердечно-сосудистых и ряда других заболеваний», — приводит пресс-служба Госдумы слова спикера Вячеслава Володин.

    Он же на заседании парламента предложил коллегам «начать с себя» и убрать энергетики из буфетов, столовых и магазинов Госдумы. Володин посоветовал депутатам забыть про этот вид напитков.

    «Поручим ФСО, если кто-то будет приносить на работу, чтобы изымали. А дальше будем озвучивать, кто этим увлекается», — цитирует его телеграм-канал Ксении Собчак «Кровавая барыня».

    Сами производители тонизирующих напитков также поддерживают эту инициативу.

    «Мы считаем, что данный законопроект принят справедливо, поскольку он направлен на поддержание безопасности молодого поколения и осознанный подход к выбору тех или иных газированных напитков», — сообщил «Фонтанке» Николай Комаревцев, генеральный директор производителя и дистрибьютора энергетических напитков ООО «ФудВэй».

    Он отметил, что сейчас продажа энергетиков подросткам запрещена в 43 регионах России, включая Петербург и Ленинградскую область. При этом в тех регионах, где запрет пока не действует, среди несовершеннолетних объем потребления энергетических напитков достигает 40%.

    В Петербурге аналогичный запрет действует еще с 2019 года. Впрочем, право требовать паспорт при продаже энергетиков и зажигалок продавцы в петербургских магазинах получили значительно позже — в 2023 году.

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    Напитки-энергетикиГосдума
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