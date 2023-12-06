В Петербурге продавцам разрешили требовать паспорт при продаже зажигалок и энергетиков

В Петербурге продавцы в магазинах получили право просить у покупателей документ, подтверждающий совершеннолетие, при покупке энергетиков и бытовых товаров, которые содержат сжиженный газ. Соответствующий законопроект Законодательное собрание приняло в окончательном, третьем чтении на заседании 6 декабря.



В Петербурге запрещена продажа несовершеннолетним как энергетиков, так и бытовых товаров, которые содержат сжиженный природный газ, в том числе газовых баллонов и зажигалок.



Авторы законопроекта отмечали, что раз есть запрет на продажу этих товаров лицам младше 18 лет, продавцы должны иметь право, как при покупке алкоголя и сигарет, попросить покупателя предъявить удостоверение личности и подтвердить свой возраст.

