Токсичное соседство. Бар на Рубинштейна пожаловался на угрозы со стороны жителей

Фото: Огнев Михаил/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Караоке-бар Poison на улице Рубинштейна почувствовал угрозу со стороны спортивных бородачей, которые настойчиво просят заведение сбавить децибелы. За визитами стоят недовольные соседи, считает владелец. Конфликт разгорелся на фоне обсуждения законопроекта об ограничении ночной продажи алкоголя в жилых домах.



О том, что Poison всерьез опасается за свое будущее, «Фонтанке» рассказал его владелец и генеральный директор Игорь Сергеев. По словам предпринимателя, в конце прошлой недели заведение посетили спортивного вида молодые люди кавказской внешности и настоятельно просили сделать музыку потише. «Перешли на угрозы сотрудникам, обещали все перевернуть», — рассказал он.



На видео, которое предоставил владелец Poison, молодой человек обещает сотруднику бара «дать пощечину» и настойчиво просит, «чтобы не было громко». «Если будет громко, заходи», — отвечает работник, выпроваживая посетителя. В другом фрагменте тот же молодой человек сообщает о намерении совершить насильственные действия сексуального характера, предположительно, обращаясь к сотрудникам бара.



«Фонтанка.ру»

По словам предпринимателя, такие визиты начались еще два года назад, но до этого решить проблему удавалось силами ЧОП. После того, как в прошлый четверг и пятницу посетители особенно настойчиво призвали заведение к тишине, Игорь Сергеев позвонил в 112 и заявил об угрозах. Сотрудники 28 отдела полиции, которым переадресовали жалобу, порекомендовали обращаться, когда недоброжелатели от слов перейдут к делу, уверяет он. Но в итоге помощь правоохранителей не понадобилась: выходные выдались спокойными. Но предприниматель все же тревожится за судьбу заведения. «Это не шутка, когда угрожают все разнести какие-то бородатые дядьки», — комментирует он.



Игорь Сергеев считает, что узнал в одном из визитеров охранника соседнего ночного клуба, однако, по его мнению, тот действует в интересах не конкурентов, а местных жителей. «Это ребята, нанятые жителями дома, потому что мы якобы шумим», — говорит он.



«Фонтанке» удалось найти молодого человека, который в конце прошлой недели настойчиво призывал Poison к тишине. В беседе с корреспондентом Назим сообщил, что никем не нанят и действительно живет в соседнем доме №11 и сам страдает от шума Poison, который может продолжаться до 5 утра. «За ночь пять раз приходить надо», — прокомментировал он причину своей экспрессии. По словам молодого человека, он пришел исключительно по собственной инициативе, ни в какой народной дружине не состоит и в других барах и клубах на улице Рубинштейна не работает. Впрочем, в приложениях, которые показывают, как у тех или иных людей записан конкретный номер телефона, Назим помечен тегом «Охрана Рубинштейна».



Другие жители питейной магистрали подтвердили, что видели молодого человека на улице, но уверенно опознать в нем соседа не смогли. О существовании какой-то народной или же нанятой дружины, которая от имени жителей урезонивает бары, собеседники «Фонтанки» тоже не знают. Заведения, входящие в состав Союза улицы Рубинштейна, с таким явлением не сталкивались.

Впрочем, владельцы квартир на питейной магистрали считают, что народная дружина была бы не лишней, когда по-другому выстроить диалог с заведениями не получается.



Так, в группе «Улица Рубинштейна и Владимирский МО, Петербург» можно найти сообщение о том, что еще в 2021 Poison оштрафовали на 50 тысяч рублей за превышение уровня шума. «Сам дом 13 — нежилой. Здесь находятся гостиница и музыкальный театр «Зазеркалье». Но в соседнем доме живут люди, здесь более 80 квартир. Бар изводит жителей непрестанной ночной дискотекой», — говорится в сообщении.



Жительница дома №11 Елена рассказала «Фонтанке», что бар с ядовитым названием по-прежнему отравляет жизнь ее семье, особенно тяжело бывает к выходным. «Бывают икеевские стаканы с дырочками для хранения вилок и ложек — если он стоит на столе, он вибрирует. Разве это нормально? Даже с закрытыми окнами на тишину рассчитывать не приходится», — отмечает она. Переезжать женщина не хочет, поскольку на Рубинштейна жили несколько поколений ее семьи, возможности съехать летом на дачу у нее тоже нет. По ее словам, просьбы сбавить децибелы не находят у бара и его посетителей понимания. «Сколько раз я подходила, просила — сделайте потише, но не слышала другой реакции, кроме как матом меня послать», — говорит она. Обращения в полицию и прокуратуру тоже результата не возымели, отмечает Елена.



Игорь Сергеев признает, что Poison, конечно, не библиотека, но настаивает, что бар не может доставлять сильный дискомфорт соседям. «Между нами и жилыми квартирами два этажа и это дом по диагонали», — отмечает он. Предприниматель также подчеркивает, что выполненная по его заказу экспертиза не подтвердила, что на жилых этажах уровень шума превышает допустимые нормы. Хотя провести измерения непосредственно в квартирах не удалось — жители туда экспертов не пустили.



В распоряжении «Фонтанки» есть коллективное обращение жителей Рубинштейна в УМВД Центрального района по поводу «запредельного уровня шума» в баре Poison, поданное осенью 2023 года, и повторная жалоба от весны 2024 года. В них приводятся даты обращений в полицию по поводу проблемы и подвергаются сомнению выводы экспертизы, выполненной по заказу заведения.



Остроты конфликту добавляет тот факт, что сейчас Законодательное собрание Петербурга обсуждает введение запрета на ночную продажу алкоголя в общепите в жилых домах. За введение таких ограничений выступают в том числе жители улицы Рубинштейна. «[Ситуация с Poison] — отличный пример, почему необходимо вводить ограничения на время реализации алкоголя в жилых домах и на прилегающих территориях», — говорит представитель коалиции советов домов Центрального района Александр Хитрук.



Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

