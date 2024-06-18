Женщина, которую придавило на станке в Колпино, в стабильном состоянии. Завод обещает за всё заплатить

Расследованием ЧП на заводе «ИЗ-КАРТЭКС» в Колпино занимается руководство предприятия. Обещают всячески позаботиться о пострадавшей.
Как рассказали «Фонтанке» представители предприятия 18 июня, женщина работала в должности стерженщицы формовочного участка. Как сообщалось ранее, она подошла к станку проверить ход работы и на нее упало двухтонное оборудование. У стерженщицы сломаны ребра и позвоночник, ее госпитализировали в тяжелом состоянии. По словам представителей завода, ее стабилизировали.
«К лечению пострадавшей привлечены лучшие врачи Санкт-Петербурга, предприятие полностью оплатит все медицинские услуги и курс реабилитации, а также предоставит материальную помощь ее семье. Мы готовы оказать любую поддержку родным нашей сотрудницы, а также выражаем искреннюю благодарность за высокий профессионализм всем медикам колпинской больницы
Женщину придавило утром 17 июня, «Фонтанка» публиковала видео с производства. Позже представители завода потребовали его удалить, так как оно является собственностью завода, при этом само ЧП никак не комментировали.