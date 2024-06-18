Замглавы МИД РФ заявил о необходимости изменения военной и ядерной доктрины России

Параметры военной доктрины России и основы государственной политики в области ядерного сдерживания нуждаются в уточнении, и работа над этим происходит в настоящее время. Об этом 18 июня сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков «Интерфаксу».
По его словам, необходимость изменений обусловлена международной обстановкой, имеющей «тенденцию к дальнейшему осложнению». Рябков уточнил, что в российской системе обеспечения безопасности ключевую роль играет «фактор ядерного сдерживания», что понимают и «наши партнеры и наши оппоненты».
Однако «анализ поведенческой модели коллективного Запада», как утверждает замглавы МИД, вместе с «опытом последнего времени, в том числе полученным в ходе СВО» показывают необходимость «уточнения неких параметров, применимых к ситуациям, описанным и в военной доктрине и в основах государственной политики в области ядерного сдерживания».
Временные рамки, диапазоны и графики работы над военной и ядерной доктриной Рябков обсуждать отказался, но добавил, что работа еще не закончена, а подход «к данному сюжету» осуществляется «системно и предельно ответственно».
Также Рябков сообщил, что Россия ведет «интенсивный диалог» с рядом партнеров о формах и оптимальных параметрах военного и военно-технического сотрудничества (не назвав конкретных стран), а вот «контакты с американцами сведены к абсолютному минимуму и по количеству, и по содержательной стороне», и дипломаты занимаются лишь визами, гуманитарными случаями и функционированием посольств.
Ранее стало известно, что страны-участницы Североатлантического альянса (НАТО) ведут переговоры о приведении своего ядерного арсенала в режим готовности.