Замглавы МИД РФ заявил о необходимости изменения военной и ядерной доктрины России

Параметры военной доктрины России и основы государственной политики в области ядерного сдерживания нуждаются в уточнении, и работа над этим происходит в настоящее время. Об этом 18 июня сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков «Интерфаксу».

По его словам, необходимость изменений обусловлена международной обстановкой, имеющей «тенденцию к дальнейшему осложнению». Рябков уточнил, что в российской системе обеспечения безопасности ключевую роль играет «фактор ядерного сдерживания», что понимают и «наши партнеры и наши оппоненты».