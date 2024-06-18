«Очень опасная угроза»: Госдума приняла законопроект об ужесточении ответственности за провоз в РФ вирусов, токсинов и биоагентов

Государственная дума 18 июня приняла в первом чтении пакет поправок к Уголовному кодексу РФ, ужесточающих ответственность за нарушение правил безопасности при обращении с патогенными биоорганизмами, полученными в результате генетических манипуляций и биосинтеза. Об этом стало известно из публикации ТАСС.

Согласно законопроекту, за провоз в РФ вирусов, токсинов, биоагентов будет предусмотрено наказание до 12 лет лишения свободы.