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    «Очень опасная угроза»: Госдума приняла законопроект об ужесточении ответственности за провоз в РФ вирусов, токсинов и биоагентов

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    Государственная дума 18 июня приняла в первом чтении пакет поправок к Уголовному кодексу РФ, ужесточающих ответственность за нарушение правил безопасности при обращении с патогенными биоорганизмами, полученными в результате генетических манипуляций и биосинтеза. Об этом стало известно из публикации ТАСС.

    Согласно законопроекту, за провоз в РФ вирусов, токсинов, биоагентов будет предусмотрено наказание до 12 лет лишения свободы.

    Новые нормы предлагается внести в статью 226.1 УК РФ, которая устанавливает ответственность за контрабанду ядовитых, взрывчатых и радиоактивных веществ, ядерных материалов, огнестрельного оружия и прочего вооружения. Перечень патогенных биологических агентов будет утверждать правительство РФ. В статью 248 УК РФ («Нарушение правил безопасности при обращении с микробиологическими либо другими биологическими агентами или токсинами») добавится положение об уголовной ответственности за нарушения, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц. Совершившим такое преступление будет грозить наказание в виде принудительных работ на срок до 5 лет либо лишение свободы на срок до 8 лет.

    Спикер Госдумы Вячеслав Володин объяснил принятие законопроекта «необходимостью обеспечить дополнительную защиту граждан России от биологических угроз», а вице-спикер Ирина Яровая добавила, что «перемещение в Россию вирусов и патогенов» надлежит приравнять к «перемещению возможного потенциального оружия». По утверждению Яровой, «Пентагон биологически оккупировал Украину», и вдоль границы с Россией «создаются лаборатории», которые представляют собой «военный проект с агрессивными целями», чья деятельность парламентариями отнесена к «новым и очень опасным угрозам».

    Также в Госдуме сегодня предложили провести в исправительных учреждениях проверку на религиозный радикализм и приняли законопроект, запрещающий продажу энергетиков покупателям, не достигшим 18 лет.

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    ГосдумаИрина ЯроваяВячеслав ВолодинВирусыТоксиныПатогенные биоорганизмыПровозОружие
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