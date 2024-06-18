«Очень опасная угроза»: Госдума приняла законопроект об ужесточении ответственности за провоз в РФ вирусов, токсинов и биоагентов

Государственная дума 18 июня приняла в первом чтении пакет поправок к Уголовному кодексу РФ, ужесточающих ответственность за нарушение правил безопасности при обращении с патогенными биоорганизмами, полученными в результате генетических манипуляций и биосинтеза. Об этом стало известно из публикации ТАСС.
Согласно законопроекту, за провоз в РФ вирусов, токсинов, биоагентов будет предусмотрено наказание до
Новые нормы предлагается внести в
Спикер Госдумы Вячеслав Володин объяснил принятие законопроекта «необходимостью обеспечить дополнительную защиту граждан России от биологических угроз», а вице-спикер Ирина Яровая добавила, что «перемещение в Россию вирусов и патогенов» надлежит приравнять к «перемещению возможного потенциального оружия». По утверждению Яровой, «Пентагон биологически оккупировал Украину», и вдоль границы с Россией «создаются лаборатории», которые представляют собой «военный проект с агрессивными целями», чья деятельность парламентариями отнесена к «новым и очень опасным угрозам».
Также в Госдуме сегодня предложили провести в исправительных учреждениях проверку на религиозный радикализм и приняли законопроект, запрещающий продажу энергетиков покупателям, не достигшим