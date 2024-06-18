Тяжелая посылка из Китая доехала до петербуржца в сопровождении полиции

Выборгские таможенники и транспортная полиция задержали молодого петербуржца, получившего из Китая 40 килограммов контрабанды. В посылках оказалось сильнодействующее лекарство, а в доме получателя — всё, чтобы делать закладки.



Сотрудники Выборгской таможни и линейного отдела МВД России на водном транспорте установили, что в адрес 20-летнего петербуржца из Китая пришли две посылки общим весом 40 килограммов, а в них — белый порошок, сообщает 18 июня пресс-служба Северо-Западного таможенного управления. Содержимое отправили на экспертизу и та показала, что в посылках — прегабалин. Это сильнодействующее вещество, которое используется как противоэпилептический препарат. С 2019 года оно попадает под статью 234 УК РФ о незаконном обороте сильнодействующих средств.