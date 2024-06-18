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    Тяжелая посылка из Китая доехала до петербуржца в сопровождении полиции

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    Фото: пресс-служба СЗТУ
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    Выборгские таможенники и транспортная полиция задержали молодого петербуржца, получившего из Китая 40 килограммов контрабанды. В посылках оказалось сильнодействующее лекарство, а в доме получателя — всё, чтобы делать закладки.

    Сотрудники Выборгской таможни и линейного отдела МВД России на водном транспорте установили, что в адрес 20-летнего петербуржца из Китая пришли две посылки общим весом 40 килограммов, а в них — белый порошок, сообщает 18 июня пресс-служба Северо-Западного таможенного управления. Содержимое отправили на экспертизу и та показала, что в посылках — прегабалин. Это сильнодействующее вещество, которое используется как противоэпилептический препарат. С 2019 года оно попадает под статью 234 УК РФ о незаконном обороте сильнодействующих средств.

    В посылках обнаружилось прегабалина более чем на 200 тысяч доз. Молодого человека задержали с поличным при получении. Правоохранители также провели обыски в местах проживания молодого человека. Там изъяли еще около десяти килограммов прегабалина, оборудование для фасовки и готовые к употреблению капсулы с веществом.

    «Прегабалин предполагалось распространять посредством тайников-закладок на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области», — добавил заместитель начальника Выборгской таможни Захар Фурманов.

    Задержанного заключили под стражу. В отношении него возбудили уголовные дела о контрабанде сильнодействующих веществ группой лиц по предварительному сговору по пункту «в» части 2 статьи 226.1 УК РФ. Статья предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы и штраф до 1 миллиона рублей.

    Фото: пресс-служба СЗТУ

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