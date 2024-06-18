Тяжелая посылка из Китая доехала до петербуржца в сопровождении полиции

Выборгские таможенники и транспортная полиция задержали молодого петербуржца, получившего из Китая 40 килограммов контрабанды. В посылках оказалось сильнодействующее лекарство, а в доме получателя — всё, чтобы делать закладки.
Сотрудники Выборгской таможни и линейного отдела МВД России на водном транспорте установили, что в адрес
В посылках обнаружилось прегабалина более чем на 200 тысяч доз. Молодого человека задержали с поличным при получении. Правоохранители также провели обыски в местах проживания молодого человека. Там изъяли еще около десяти килограммов прегабалина, оборудование для фасовки и готовые к употреблению капсулы с веществом.
«Прегабалин предполагалось распространять посредством тайников-закладок на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области», — добавил заместитель начальника Выборгской таможни Захар Фурманов.
Задержанного заключили под стражу. В отношении него возбудили уголовные дела о контрабанде сильнодействующих веществ группой лиц по предварительному сговору по