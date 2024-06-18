RT: один из участников захвата заложников в ростовском СИЗО выжил

Один из террористов, участвовавших в захвате ростовского СИЗО, выжил. 28-летний молодой человек находится сейчас в реанимации. Об этом 18 июня сообщает RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



«Один из террористов, захвативших ростовский СИЗО, выжил. <...> В СИЗО он сидел после приговора по статье "За участие в деятельности экстремистской организации", — уточняет RT.



Сразу после штурма сообщалось, что все шестеро террористов ликвидированы.

