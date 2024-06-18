RT: один из участников захвата заложников в ростовском СИЗО выжил

Один из террористов, участвовавших в захвате ростовского СИЗО, выжил.
«Один из террористов, захвативших ростовский СИЗО, выжил. <...> В СИЗО он сидел после приговора по статье "За участие в деятельности экстремистской организации", — уточняет RT.
Сразу после штурма сообщалось, что все шестеро террористов ликвидированы.
16 июня в Ростове-на-Дону заключенные
После штурма к месту происшествия приезжала скорая. Адвокат Дмитрий Аграновский заявил, что тела убитых не отдадут родственникам. Их, по его словам, собирались похоронить тайно.