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    RT: один из участников захвата заложников в ростовском СИЗО выжил

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    Один из террористов, участвовавших в захвате ростовского СИЗО, выжил. 28-летний молодой человек находится сейчас в реанимации. Об этом 18 июня сообщает RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

    «Один из террористов, захвативших ростовский СИЗО, выжил. <...> В СИЗО он сидел после приговора по статье "За участие в деятельности экстремистской организации", — уточняет RT.

    Сразу после штурма сообщалось, что все шестеро террористов ликвидированы.

    16 июня в Ростове-на-Дону заключенные СИЗО-1 на улице Максима Горького захватили в заложники двух сотрудников ФСИН. Трое злоумышленников рано утром выбили оконную решетку в своей камере и проникли в дежурную часть. Мужчины оказались за решеткой после задержания в 2023 году за намерение взорвать Верховный суд КЧР. К захвату заложников террористы готовились несколько месяцев.

    После штурма к месту происшествия приезжала скорая. Адвокат Дмитрий Аграновский заявил, что тела убитых не отдадут родственникам. Их, по его словам, собирались похоронить тайно.

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