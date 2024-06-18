После голой фотосессии на кладбище в Петербурге возбуждено дело о надругательстве над умершими

Полиция Петербурга задержала
Как сообщили «Фонтанке» в
Кадры с кладбища начали распространяться в Сети накануне, 17 июня. На них запечатлена художница Анна Пантелеева с обнаженной грудью и БДСМ-подтекстом.
Восемь часов назад в своих соцсетях художница опубликовала пост со сбором средств на отъезд из России, так как ей начали массово угрожать расправой сторонник так называемого «Мужского государства»*. Ранее девушка также публиковала пост, в котором извинялась перед теми, кого оскорбила съемка. «Мы не преследовали такой цели. Мы делали творческую съемку, и я с уважением отношусь к религии», — написала Пантелеева.
Съемка была проявлением реакции на историю, которая произошла с художницей в 2021 году. Она утверждает, что была изнасилована.
* Экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ.