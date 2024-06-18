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    После голой фотосессии на кладбище в Петербурге возбуждено дело о надругательстве над умершими

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    Полиция Петербурга задержала 22-летнюю девушку, которая снялась с обнаженной грудью на Большеохтинском кладбище. Фотографа и организатора съемки ищут.

    Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД региона, по факту съемки на кладбище возбуждено дело по 244-й статье Уголовного кодекса — надругательство над телами умерших и местами их захоронения. «В рамках расследования уголовного дела в результате оперативно-разыскных мероприятий оперативники Центра "Э" главка установили и задержали одну из участниц акции: 22-летнюю жительницу Петербурга. Приняты меры к установлению и задержанию организаторов и остальных участников акции», — сообщили в главке.

    Кадры с кладбища начали распространяться в Сети накануне, 17 июня. На них запечатлена художница Анна Пантелеева с обнаженной грудью и БДСМ-подтекстом.

    Восемь часов назад в своих соцсетях художница опубликовала пост со сбором средств на отъезд из России, так как ей начали массово угрожать расправой сторонник так называемого «Мужского государства»*. Ранее девушка также публиковала пост, в котором извинялась перед теми, кого оскорбила съемка. «Мы не преследовали такой цели. Мы делали творческую съемку, и я с уважением отношусь к религии», — написала Пантелеева.

    Съемка была проявлением реакции на историю, которая произошла с художницей в 2021 году. Она утверждает, что была изнасилована.

    * Экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ.

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