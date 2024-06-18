В Финляндии разработали технологию, которая может помочь решить проблему с помехами GPS

Финская стартап-компания Koherent приступила к тестированию систем локального позиционирования RTLS, которые в будущем станут использоваться чаще, если помехи в GPS станут постоянной проблемой. Об этом 18 июня пишет издание Yle.



Локальные системы позиционирования, как утверждается, значительно более точны, нежели зависящий от спутников GPS, но новая технология требует установки различных устройств, и в настоящее время Koherent проводит испытания в Тампере, собирая свои системы на финских мостах. Актуальность технологии обусловлена серьезными помехами в GPS, которые недавно повлияли на воздушное движение в Финляндии.

