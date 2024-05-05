    Сейчас

    +6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +6˚C

    Пасмурно, Дождь

    Ощущается как 2

    3 м/с, сев

    759мм

    70%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd91.69eur98.56

    Глава МИД Финляндии обвинила Россию в сбоях работы GPS

    1705
    8 комментариев

    Финский глава МИД Элина Валтонен возложила на Россию ответственность за сбои работы GPS в балтийском регионе. Об этом стало известно в воскресенье, 5 мая, из сообщения издания Yle.

    «Масштабы помех GPS расширились во время <....> [СВО], а также во многом изменили свою форму», — сказала она.

    Валтонен заявила, что неизвестно, является ли глушение GPS «преднамеренным действием России». Глава МИД Финляндии считает, что РФ таким образом пытается защитить «собственную критически важную инфраструктуру».

    Также министр добавила, что у граждан, которые пользуются услугами авиаперевозчиков, не должно быть поводов для беспокойства, потому что ситуация находится под контролем властей.

    Подробнее о помехах в системе GPS на границах России и о том, что об этом говорят эксперты, читайте в материале «Фонтанки».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Финляндия
    ЛАЙК2
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ4

    Комментарии 8

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    8
    close