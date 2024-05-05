Глава МИД Финляндии обвинила Россию в сбоях работы GPS

Финский глава МИД Элина Валтонен возложила на Россию ответственность за сбои работы GPS в балтийском регионе. Об этом стало известно в воскресенье, 5 мая, из сообщения издания Yle.



«Масштабы помех GPS расширились во время <....> [СВО], а также во многом изменили свою форму», — сказала она.

Валтонен заявила, что неизвестно, является ли глушение GPS «преднамеренным действием России». Глава МИД Финляндии считает, что РФ таким образом пытается защитить «собственную критически важную инфраструктуру».



Также министр добавила, что у граждан, которые пользуются услугами авиаперевозчиков, не должно быть поводов для беспокойства, потому что ситуация находится под контролем властей.



Подробнее о помехах в системе GPS на границах России и о том, что об этом говорят эксперты, читайте в материале «Фонтанки».