    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 17

    5 м/с, зап

    757мм

    82%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd89.05eur95.39

    Это не наш клиент. База отдыха на Вуоксе прокомментировала гибель мужчины

    1427
    обсудить

    На выходных в Приозерском районе Ленобласти в реке Вуокса утонул мужчина. Он выпал из лодки и не смог удержаться на воде. Вытащить на берег пострадавшего удалось в районе базы отдыха «Вуокса Парк», но подъехавшие медики уже были бессильны.

    Как рассказали «Фонтанке» 18 июня в администрации базы отдыха, погибший не был их клиентом, он не проживал у них и не регистрировался. «Вуокса Парк» завершает маршрут сплава, поэтому утонувшего извлекли из воды у них. Порядка шести подобных организаций находятся выше по течению реки. Частные сплавщики также используют Вуоксу.

    СУ СК России по Ленобласти начал проверку по факту гибели мужчины.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close