Это не наш клиент. База отдыха на Вуоксе прокомментировала гибель мужчины

На выходных в Приозерском районе Ленобласти в реке Вуокса утонул мужчина. Он выпал из лодки и не смог удержаться на воде. Вытащить на берег пострадавшего удалось в районе базы отдыха «Вуокса Парк», но подъехавшие медики уже были бессильны.



Как рассказали «Фонтанке» 18 июня в администрации базы отдыха, погибший не был их клиентом, он не проживал у них и не регистрировался. «Вуокса Парк» завершает маршрут сплава, поэтому утонувшего извлекли из воды у них. Порядка шести подобных организаций находятся выше по течению реки. Частные сплавщики также используют Вуоксу.

