В Telegram теперь есть свой Tinder. О выпуске мини-приложения для знакомств объявлено официально

Telegram создал для своих пользователей приложение для знакомств TON Dating. Об этом 18 июня сообщает издание «Код Дурова».
Создатели аналога «Тиндера» придумали обязательную многоступенчатую верификацию личности. Ее будет проходить каждый, кто захочет зарегистрироваться.
«Сервис призван гарантировать пользователям уникальный опыт знакомства внутри закрытого комьюнити, безопасное общение и возможность монетизировать время, проведенное в приложении», — пишет «Код Дурова».
Дамам в этом приложении, похоже, рады больше. Для женщин подписка в TON Dating бесплатная, а мужчинам придется раскошелиться.
«Оплата подписки и получение бонусов при помощи виртуальной валюты Telegram Stars. Стоимость 1-го месяца — 2 500 звёзд, или 5 700 рублей», — уточняет издание.
Глава TON Dating Владимир Махов пояснил, что, создавая приложение, его авторы «стремились сформировать безопасную и эксклюзивную среду для общения реальных людей в Telegram».
На создание сервиса потратили 100 000 долларов, или порядка 9 000 000 рублей. Владимир Махов считает, что к 2027 году приложением будут пользоваться больше миллиона человек в месяц.