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    «Она такое тепло создавала». Умерла вдова Эльдара Рязанова Эмма Абайдуллина

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    Умерла вдова кинорежиссера Эльдара Рязанова Эмма Абайдуллина. Бывший художественный руководитель киноклуба «Эльдар» скончалась в возрасте 83 лет. Об этом 18 июня сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя художественного руководителя киноконцертного зала «Эльдар» Елену Гурко.

    «Она была нашим локомотивом. Прекрасный человек, вокруг себя умела сплотить коллектив, очень интересная личность. Конечно, у нее друзей много было. Эльдар Александрович стихи посвятил ей», — сказала Гурко.

    Елене позвонила сын Абайдуллиной и сообщил о смерти мамы. Гурко отметила, что Эмма Абайдуллина « <...> такое тепло создавала. <...> держала дух Эльдара Александровича».

    В браке с Эльдаром Рязановым они прожили 20 лет, до самой смерти режиссера. Овдовела Абайдуллина в 2015 году.

    Информации о месте и дате прощания с Эммой Абайдуллиной пока нет.

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