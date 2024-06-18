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    На Северной верфи спустили на воду восстановленный после пожара корвет «Проворный»

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    На Северной верфи в Петербурге спустили на воду корвет «Проворный» проекта 20385, 18 июня рассказали в телеграм-канале Минобороны России.

    Сторожевой корабль стал первым в серии и вторым по счету, собранным на Северной верфи для Тихоокеанского флота — пальма первенства принадлежит корвету «Гремящий», спущенному на воду в 2017 году.

    Проект 20385 создан в Центральном морском конструкторском бюро «Алмаз» (входит в ОСК. — Прим.ред.) на базе проекта 20380, корабли отличает увеличенное водоизмещение и более мощное вооружение.

    «Проворный» заложили в июле 2013 года, в сентябре 2019-го спустили на воду и в конце 2022 года планировали передать флоту. Реализацию задуманного задержал пожар, который вспыхнул на корабле в декабре 2021 года. Пожарные боролись за «Проворный» 29 часов, двое с ожогами попали в больницу. Досталось и корвету — огонь повредил верхнюю палубу, ходовую рубку главного командного поста и башенно-мачтовую конструкцию. Полностью корабль восстановили и окрасили лишь к концу 2023 года. Тогда же на верфи рассказали, что произошедшее заставило доработать нормативы работы с композитными материалами и системой пожаротушения.

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