На Северной верфи спустили на воду восстановленный после пожара корвет «Проворный»

На Северной верфи в Петербурге спустили на воду корвет «Проворный» проекта 20385, 18 июня рассказали в телеграм-канале Минобороны России.



Сторожевой корабль стал первым в серии и вторым по счету, собранным на Северной верфи для Тихоокеанского флота — пальма первенства принадлежит корвету «Гремящий», спущенному на воду в 2017 году.

Проект 20385 создан в Центральном морском конструкторском бюро «Алмаз» (входит в ОСК. — Прим.ред.) на базе проекта 20380, корабли отличает увеличенное водоизмещение и более мощное вооружение.